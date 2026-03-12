Легкий и пикантный салат «Пиковая дама»: подойдет и на праздник, и на каждый день – польза в каждой ложке

Салат «Пиковая дама» идеален, если хочется чего-то вкусного, полезного и небанального. При этом заправить его можно как растительным маслом, так и майонезом. Рецептом поделилась старший редактор портала «Лайфхакер» Дарья Родионова.
Ингредиенты
Вам потребуются:
- свекла – 3 шт.;
- зеленое яблоко – 1 шт.;
- чернослив – 30 г;
- грецкие орехи – 30 г;
- маринованные огурцы – 2 шт.;
- чеснок – 2 зубчика;
- растительное масло – 2 ст. л.;
- соль.
Способ приготовления
Замочите чернослив в горячей воде на 30 минут, отожмите и промокните бумажными полотенцами или салфетками, нарежьте кусочками. Огурцы также нарежьте небольшими кусочками.
Сваренную и очищенную свеклу натрите вместе с яблоком на крупной терке (альтернативный вариант – нарезать кубиками).
Грецкие орехи слегка поджарьте на сковороде без масла и мелко порубите. Чеснок измельчите через терку или пресс.
Возьмите емкость, добавьте в нее все ингредиенты, заправьте растительным маслом (или майонезом) и посолите. Все хорошо перемешайте – и можно нести салат на стол, но лучше дать ему хотя бы немного настояться и подавать в охлажденном виде.
Лайфхаки
Если вы готовите салат для праздничного стола, украсьте его целыми половинками орехов. Также для украшения можно нарезать чернослив тонкими полосочками.
Некоторые хозяйки добавляют тертый сыр – так салат становится еще вкуснее и сытнее, а вместо майонеза или масла заправляют его сметаной. Пряности наподобие черного молотого перца тоже идут на ура.
Ранее портал «Городовой» поделился рецептом салата из свеклы и кукурузы.