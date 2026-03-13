Ровно в полдень смотрим на небо: День Федота Ветроноса даст точный прогноз на лето – народные приметы на 15 марта
Ровно в полдень смотрим на небо: День Федота Ветроноса даст точный прогноз на лето – народные приметы на 15 марта

Опубликовано: 13 марта 2026 23:16
 Проверено редакцией
Народные приметы на 15 марта

15 марта православные верующие чтят память священномученика Феодота, епископа Киринейского, жившего в IV веке. Он известен как искусный переписчик, создавший множество книг для храмов.

На Руси этот день обычно ассоциировался с сильными ветрами, за что святой Феодот получил прозвище Ветронос. С этим явлением связано множество народных поговорок:

«Федот Ветронос — везде сует свой нос»; «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает»; «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».

Существовало поверье, что в этот день подземные источники активизируются, что приводит к последней оттепели. Если же вместо потепления наступали морозы, говорили: «Федот — да не тот».

В день Феодота Ветроноса не рекомендовалось:

  • Пришивать пуговицы, так как считалось, что это может привлечь проблемы.
  • Заниматься ремонтом вещей, например, штопкой, чтобы избежать бедности.
  • Поднимать монеты с земли, поскольку это сулило болезни.

Не стоит выражать негативные эмоции, такие как гнев, грусть или плач, находясь рядом с зеркалами, поскольку это может усугубить жизненные трудности.

Что можно делать 15 марта:

  • Мужчинам традиционно следует приступать к подготовке к сельскохозяйственным работам – проверке и ремонту инструментов.
  • Женщинам нужно заниматься домашними делами, такими как стирка, готовка и посев семян.

С 15 марта традиционно заготавливают березовую кору для изготовления долговечной посуды.

Народные приметы о погоде на 15 марта:

  • Мороз, дождь или снегопады в день Федота предвещают позднее появление травы.
  • Ясный день указывает на раннюю и теплую весну.
  • Неблагоприятная погода свидетельствует о поздней весне.
  • Погода в этот день определяет характер лета: теплый день — к теплому и влажному лету, морозный — к холодному, дождливый — к дождливому лету.
  • Мороз в день Федота задерживает рост травы.
  • Солнце в полдень предвещает обильный урожай хлеба.

Автор:
Ксения Сафрыгина
