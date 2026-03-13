Ровно в полдень смотрим на небо: День Федота Ветроноса даст точный прогноз на лето – народные приметы на 15 марта

15 марта православные верующие чтят память священномученика Феодота, епископа Киринейского, жившего в IV веке. Он известен как искусный переписчик, создавший множество книг для храмов.
На Руси этот день обычно ассоциировался с сильными ветрами, за что святой Феодот получил прозвище Ветронос. С этим явлением связано множество народных поговорок:
«Федот Ветронос — везде сует свой нос»; «Федот серчает, да к полудню обмякает, видать, и его солнце припекает»; «Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит».
Существовало поверье, что в этот день подземные источники активизируются, что приводит к последней оттепели. Если же вместо потепления наступали морозы, говорили: «Федот — да не тот».
В день Феодота Ветроноса не рекомендовалось:
- Пришивать пуговицы, так как считалось, что это может привлечь проблемы.
- Заниматься ремонтом вещей, например, штопкой, чтобы избежать бедности.
- Поднимать монеты с земли, поскольку это сулило болезни.
Не стоит выражать негативные эмоции, такие как гнев, грусть или плач, находясь рядом с зеркалами, поскольку это может усугубить жизненные трудности.
Что можно делать 15 марта:
- Мужчинам традиционно следует приступать к подготовке к сельскохозяйственным работам – проверке и ремонту инструментов.
- Женщинам нужно заниматься домашними делами, такими как стирка, готовка и посев семян.
С 15 марта традиционно заготавливают березовую кору для изготовления долговечной посуды.
Народные приметы о погоде на 15 марта:
- Мороз, дождь или снегопады в день Федота предвещают позднее появление травы.
- Ясный день указывает на раннюю и теплую весну.
- Неблагоприятная погода свидетельствует о поздней весне.
- Погода в этот день определяет характер лета: теплый день — к теплому и влажному лету, морозный — к холодному, дождливый — к дождливому лету.
- Мороз в день Федота задерживает рост травы.
- Солнце в полдень предвещает обильный урожай хлеба.
