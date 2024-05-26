Как устроена система «‎все включено» в четырех популярных странах: стоит ли переплачивать

Многие россияне при выборе курорта отдают предпочтение системе «все включено». Во-первых, это снимает с туриста лишнюю головную боль в виде планирования развлечений и поиска ресторанов. Во-вторых, после покупки тура можно отправляться на отдых с минимальным запасом денежных средств — ведь все питание и трансфер до отеля уже оплачены.

Но далеко не везде ол-инклюзив отличается такими уж комфортными условиями и широким спектром услуг. Вот как устроена система в разных странах.

Турция

У большинства отелей система обязательно включает в себя богатый шведский стол, на котором можно найти все, что душе угодно. В отелях побогаче питание предоставляется вообще круглосуточно, но для этого отель должен соответствовать определенным критериям, связанным с площадью территории и количеством ресторанов на ней.

Что касается развлечений у бассейна, то они тут есть даже в простой трехзвездочной гостинице. Здесь отдыхающего ждут и танцы, и бармен-шоу, и жонглирование, и различные детские конкурсы. Во многих отелях в стоимость входят еще и аквапарки.

Эксперты по туризму отмечают, что отдых в Турции по системе all inclusive того стоит. Вы получаете хороший сервис за очень выгодную цену.

Тунис

В плане комплектации, отели с форматом «‎все включено» в Тунисе очень похожи на турецкие. С питанием и развлечениями все в порядке, так что голодать и скучать точно не придется. В некоторых отелях даже можно бесплатно попасть в хаммам.

Лежаки и зонтики на пляжах тоже бесплатные. Заплатить придется только за полотенца и отдельные спа-процедуры. Так что если задумались над отдыхом в этой стране, обязательно берите ол-инклюзив.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Кипр

Анимация для детей здесь такая же, как в Турции. Еще есть шведский стол, но гораздо скромнее. Напитки оплачиваются отдельно, так же как и все услуги, вроде химчистки, прачечной и лежаков.

Отмечается, что такой формат неплохо подойдет для тех, кто отдыхает с детьми и не планирует много перемещаться по острову.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Греция

Питание сбалансированное и преимущественно здоровое, оно включает в себя большое количество рыбы и свежих овощей. Но в отелях, как правило, не шведский стол, а три-четыре блюда на выбор. В дорогих отелях есть услуга dining out — это когда вы можете поужинать в любом ресторане за пределами отеля без дополнительной платы.

Каких-то шумных вечеринок и развлечений у бассейна формат ол-инклюзив тут не предусматривает. Если только по выходным, да и то, как правило, это просто живая музыка.

Многие дополнительные опции, такие как лежаки, спа и даже детский горшок являются платными. Эксперты отмечают, что греческий ол-инклюзив не стоит того, чтобы его брать. Лучше питаться в ресторанах и местных тавернах, пишет портал Chip Travel.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru