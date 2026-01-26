Городовой / Вопросы о Петербурге / Какое расстояние от Чебоксар до Санкт-Петербурга?
Какое расстояние от Чебоксар до Санкт-Петербурга?

Опубликовано: 26 января 2026 12:55
 Проверено редакцией
Global Look Press/Svetlana Vozmilova

Расстояние от Чебоксар до Санкт-Петербурга составляет около 1400 км. Время в пути и стоимость зависят от выбранного вида транспорта.

Поезд

Из Чебоксар до Санкт-Петербурга есть ежедневный прямой поезд 393Г, он отправляется в 15:28 и прибывает на Московский вокзал в 13:38 следующего дня. Время в пути — 22 часа 10 минут. Стоимость билетов от 3800 рублей в плацкарте до 8200 в купе.

Поезд проходит через крупные города, такие как Нижний Новгород, Владимир, Тверь. Это возможность увидеть разнообразие российских ландшафтов — от лесов до равнин.

Автобус

Автобусы из Чебоксар в Санкт-Петербург курсируют несколько раз в неделю. Время в пути составит порядка 19 часов, а цены на билеты начинаются от 6000 рублей.

Автомобиль

Расстояние от Чебоксар до Санкт-Петербурга на машине — около 1370–1400 км. При средней скорости около 70 км/ч без остановок дорога займёт примерно 19–21 час. Примерная стоимость поездки (без учёта платных участков дорог): при расходе топлива 10 л/100 км и цене бензина 56 рублей за литр — около 7700 рублей.

Маршрут проходит через Нижний Новгород, Владимир, Тверь и другие города.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
