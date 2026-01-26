Хитрый трюк от финансиста: чтобы получать чистые 30 тысяч на пенсии, надо накопить не 3 млн, а вот сколько

Желание обеспечить себе стабильный ежемесячный доход на пенсии, эквивалентный 30 000 рублей, является одной из ключевых задач финансового планирования.

Однако простая арифметика здесь не сработает — необходимо учитывать не только ожидаемые поступления, но и налоговые изъятия, а также рыночные тенденции, влияющие на доходность инструментов сбережения.

Ведущий финансовый консультант Борис Кожуховский, совладелец компании «Личный капитал» и представитель в Санкт-Петербурге, представил четкий расчет, позволяющий определить необходимый стартовый капитал.

Учитывая налоги: реальная цель накопления

Расчеты проводятся “от обратного”, что является наиболее надежным подходом в подобных финансовых моделях. Ежемесячный доход в 30 000 рублей соответствует годовому поступлению в 360 000 рублей.

Однако этот доход, полученный, например, с процентов по вкладам, облагается НДФЛ по ставке 13%.

“После уплаты налога НДФЛ 13%, чистый доход составит всего 313 200 рублей”, — поясняет консультант в беседе с «Городовой».

Следовательно, реальная цель — обеспечить доход до налогообложения в размере 414 000 рублей в год, чтобы на руках оставалось желаемые 360 000 рублей (или 30 000 в месяц чистыми).

Капитал под проценты: зависимость от ставки доходности

Определив годовую целевую сумму, можно рассчитать требуемый капитал, используя базовую формулу: Капитал = годовой доход / ставка доходности.

Далее эксперт демонстрирует, как изменение процентной ставки критически влияет на размер необходимых накоплений.

При ставке 14%: “Тогда, требуемый капитал по нашей формуле составит: 414 000 / 0,14 = 2 957 142 рубля”. Это минимальная планка при текущих высоких ставках по крупным банковским депозитам. При ставке 13%: Если доходность снижается всего на один процентный пункт, требуемый капитал заметно возрастает: “414 000 / 0,13 = 3 184 615 рублей”. При ставке 12%: Дальнейшее снижение приводит к необходимости накопить: “414 000 / 0,12 = 3 450 000 рублей”.

Почему важно планировать снижение доходности

Консультант подчеркивает важность рассмотрения сценариев с пониженной доходностью. Причина кроется в монетарной политике.

“Как известно, доходность банковских вкладов следует за ключевой ставкой Центрального Банка РФ”, — отмечает Кожуховский.

Хотя в момент анализа ключевая ставка составляет 16%, существует прогноз ее постепенного снижения в течение года.

Банки уже начинают закладывать эту динамику в свои предложения: “чем длиннее вклад, тем ниже ставка”.

Если имеющийся капитал позволяет получать желаемый чистый доход в 30 000 рублей даже при доходности вкладов на уровне 11–12%, то банковские депозиты остаются предпочтительным выбором.

“Это инструмент с минимальными рисками — конечно, это в первую очередь зависит от надежности банка — и максимальной прогнозируемостью будущих доходов”.

Когда пора на фондовый рынок

Однако, если накопленного капитала недостаточно для достижения цели при прогнозируемых консервативных ставках, необходимо рассмотреть альтернативные, более доходные, но и более рискованные инструменты.

“Но если капитала не хватает, то можно обратить внимание на инструменты фондового рынка — фонды денежного рынка, облигации и даже фонды акций”.

Переход на фондовый рынок открывает потенциал для получения более высокой доходности, необходимой для достижения заветных 30 000 рублей ежемесячного чистого дохода на пенсии.

