Как добраться до аэропорта Пулково?

Добраться до аэропорта Пулково из Санкт‑Петербурга можно разными способами — от бюджетного автобуса до комфортного такси. Каждый вариант имеет свои особенности, и выбор во многом зависит от того, что для вас важнее: сэкономить, приехать с максимальным комфортом или сохранить свободу манёвра.

Откуда идет общественный транспорт до аэропорта?

От станции метро «Московская» регулярно отправляются автобусы: маршрут № 39 идёт со всеми остановками, а № 39Э — экспресс, без промежуточных точек. От «Проспекта Ветеранов» до аэропорта также ходит экспресс‑маршрут № 82Э.

Время в пути на экспрессе составляет около 25–27 минут, на обычном автобусе — примерно 35 минут. Движение начинается рано утром и продолжается почти до двух часов ночи. Стоимость проезда — 80 рублей наличными или картой и 60 рублей — по карте «Подорожник».

А сколько стоит поезда до аэропорта на такси?

Заказать машину можно через мобильное приложение — например, Яндекс Go или «ТаксовичкоФ». Стоимость поездки из центра города обычно начинается от 1000 рублей, от вокзалов — в пределах 800–1100 рублей. Однако стоит учитывать, что в часы пик цена может заметно вырасти, а ожидание свободной машины затянуться.

Есть ли в аэропорту свои парковки для каршеринга?

В Пулково разрешена парковка автомобилей каршеринговых сервисов: оставить машину можно на парковке P3, от которой до терминала всего пять минут пешком. Среди доступных операторов — «Делимобиль», «Ситидрайв», «Яндекс Драйв» и другие. Стоимость поездки зависит от тарифа и времени использования, поэтому перед бронированием стоит внимательно изучить условия.

Как добраться до аэропорта на личном автомобиле?

Расстояние от центра Санкт-Петербурга до аэропорта Пулково составляет около 21 км. Чтобы доехать до Пулково на машине, нужно следовать по Московскому проспекту и Пулковскому шоссе. Высадка пассажиров производится на верхнем уровне пандуса (зона отправления), посадка — на нижнем (зона прибытия).

Если нужно оставить автомобиль на длительное время, можно воспользоваться платной парковкой. Краткосрочные парковки стоят около 150–250 рублей за полчаса, долгосрочные — 750–1000 рублей в сутки.

