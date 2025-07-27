Каменные скамейки или тайные полочки: для чего нужны загадочные выступы и ниши в арках петербургских дворов

Нет ни чертежей, ни описаний, ни документов с объяснениями, что это за ниши и выступы.

В Петербурге, среди множества старинных архитектурных деталей, есть одна загадка, которая будоражит умы любителей истории и местных краеведов — это загадочные ниши в арках дворов.

На первый взгляд они выглядят как небольшие углубления в стенах высотой всего в два шага, часто украшенные гранитом или декоративными элементами. Но для же чего их сделали?

Точного ответа на этот вопрос до сих пор нет, и в этом, наверное, есть особый шарм этих архитектурных загадок Петербурга. Однако не только они вызывают вопросы.

Что такое эти ниши и где их можно увидеть?

Эти маленькие ниши встречаются во всем историческом центре Санкт-Петербурга: в угловом переулке, на Синопской набережной, в арках старинных доходных домов.

Они бывают разных размеров, некоторые достаточно крупные, другие — совсем крохотные. Хотя никаких проходов или комнат за ними нет — внутри пустота.

Часто эти ниши изготавливаются из прочного камня, гранита, а также украшены резьбой и другими элементами декора.

Это говорит о том, что их заложили при строительстве дома — то есть, не просто случайный архитектурный казус или поздняя переделка.

Основная версия о назначении ниш

Существует несколько распространенных предположений, почему в Петербурге в старинных домах появились такие конструкции. Ни одна из них пока официально не подтверждена.

Первые холодильники Петербурга?

До 1930-х годов в домах не было холодильников, и продукты нужно было хранить где-то в прохладном месте. Эти ниши могли служить своего рода охлаждением для еды.

Место для фонарей

Исторически в Петербурге освещение было с использованием масляных фонарей и ламп. Эти ниши можно было специально сделать для того, чтобы поставить в них источники света, пишет местный житель.

Хозяйственные полочки

Кроме того, во дворах можно встретить выступы, похожие на каменные скамейки. В реальности они не могли предназначаться для сидения — слишком мало места и неудобно.

Скорее всего, это были полочки для хранения каких-то предметов — фонарей, ведер и прочих нужных вещей.

Мелочи, которые имеют значение

Для жителей города эти ниши — как маленькое окно в прошлое, загадка, которая сохраняет дух Петербурга и олицетворяет детали быта наших предков.

Архитекторы тех времен проектировали дома с максимальной функциональностью и удобством, использовали каждый сантиметр, и даже такие небольшие элементы могли иметь важное значение.

Самое интересное, что почти никакой точной информации по ним не сохранилось — нет ни чертежей, ни описаний, ни документов с объяснениями.

Ниши встречаются не только в дворах, но и в хозяйственных постройках — например, в конюшнях, прачечных.

Некоторые ниши украшены богатым декором, что говорит о высоком статусе здания и внимании к деталям.

Сейчас ниши часто загрязняют и используют в качестве места для мусора, что немного печально, утрачивая свою историческую ценность.

Хотя эти ниши — небольшие, но ценные кусочки истории, которые окружают нас повсюду, стоит лишь поднять голову и обратить внимание на то, что обычно проходит незамеченным.

Они напоминают нам о том, что город — это не только громкие достопримечательности, но и маленькие тайны, которые делают из прогулки настоящее приключение.