Санкт-Петербург глазами исследователя: нетуристический маршрут по городу контрастов

Петербург удивляет каждый раз, даже когда проходишься по знакомым маршрутам.

Пеший маршрут по Санкт-Петербургу — это увлекательное путешествие, которое поможет открыть город с необычной стороны, Даже коренного петербуржца можно им удивить.

Расскажем об одном из них, опираясь на опыт вездесущего туриста.

Начало пути

Начинаем от станции метро «Черная речка» — здесь можно сразу ощутить дух истории, прогуливаясь около дачи Салтыковой с ее необычной готической архитектурой.

Недалеко есть обелиск на месте дуэли Пушкина, а также любопытная скульптурная композиция под названием «Пушкин ушел».

Пересекаем Большую Невку и попадаем на Каменный остров.

Здесь есть неофициальная достопримечательность — «Улица Лунных кошек». Это небольшой, почти закрытый от глаз уголок.

Мост Бетанкура: современность, споры и «Дом под мостом»

Далее маршрут идет через мост Августина де Бетанкура, построенный в 2018 году. Этот вантовый мост через Малую Неву не только современный транспортный объект, но и вызывает критику из-за своей формы и не слишком удобного расположения.

Интересно, что совсем рядом находится «Дом под мостом» — жилой дом, буквально в 65 сантиметрах от мостовой конструкции.

Этот дом стал символом градостроительных ошибок: п о некоторым данным дом не расселен до сих пор, даже несмотря на то, что находится в прямом смысле в считанных сантиметрах от шумного, многополосного шоссе.

Васильевский остров: модерн, полярники и Бродский

После моста маршрут ведет в район Васильевского острова, где можно увидеть советские жилые комплексы в стиле модернизма, памятник полярникам. В одном из скверов на берегу стоит памятник поэту Иосифу Бродскому.

Дальше можно пойти в музей подводной лодки Д-2 «Народоволец», посмотреть на гостиницу «Прибалтийская», старинные водонапорные башни, отмечает автор маршрута.

Исаакий и 29 километров впечатлений

Финиш маршрута — набережные с видом на великолепный Исаакиевский собор — яркое завершение прогулки, которая длилась более 29 километров.