«Вернуться в Средневековье»: поможет ли сокращение срока обучения в школе улучшить в демографию

В России предлагают сократить сроки обучения в школе и вузах, чтобы молодежь раньше заводила семьи.
Это идея Сергея Рыбальченко, главы комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи.
Он считает, что длинный период учебы сейчас откладывает возраст, в котором люди заводят детей, и хочет вернуть систему школьного образования с 8–10 классами.
Вузовское обучение тоже предлагают сделать короче — пять лет специалитета вместо бакалавриата и магистратуры вместе взятых.
Почему эта идея вообще возникла?
Сейчас школьники учатся 11 лет, потом идут в бакалавриат на 4 года и магистратуру на 2 года — всего 17 лет. После университета еще примерно 3 года уходит на адаптацию в профессии.
В итоге молодые люди чаще всего начинают думать о семье и детях лишь в 27 лет, а это довольно поздно, считает Рыбальченко. Возраст вступления в брак и рождения первого ребенка в России с годами только растет.
По данным 2025 года, средний возраст женихов — более 35 лет, невест — чуть больше 33.
Но дело не только в сроках учебы. Чтобы действительно помочь молодежи решиться на детей, нужны и другие меры — уменьшение налогов для молодых семей, доступное жилье.
Рыбальченко подчеркивает, что государство не должно навязывать людям, когда рожать детей — лучше поддерживать и помогать семьям, чтобы это было комфортно и без давления.
Однако не все специалисты соглашаются с такими предложениями.
Что не так?
Психолог Андрей Зберовский прокомментировал для «Городового» эту инициативу.
«Сокращение срока обучения в школах и вузах вряд ли будет способствовать увеличению рождаемости в России, если, конечно, мы не хотим вернуться в Средневековье.
Сейчас для того, чтобы молодая девушка-россиянка была готова стать матерью, необходимо, чтобы у нее были определенные социальные условия.
Самое главное, чего не хватает сейчас — это стабильного детского пособия, которого было бы достаточно для содержания ребенка.
Все эти ухищрения наших законодателей все равно не решают главного запроса — родить и жить спокойно», — отмечает эксперт.
Что нужно молодым?
По словам психолога, чтобы девушки рожали, необходимо пособие в 30−50 тысяч рублей на ребенка до 18 лет. И это пособие должно касаться абсолютно всех категорий детей.
Также, считает эксперт, необходимо решать проблему с детскими садами, школами, поликлиниками, так как во многих городах не хватает мест в учреждениях.
Кроме того, Андрей Зберовский считает, что в школах не должно быть домашнего задания, так как родители все вечера проводят за ними, а не за тем, чтобы общаться и хорошо проводить время.
«Материнство превращается в постоянное какое-то преодоление проблем. И рожать наши женщины будут тогда, когда материнство перестанет восприниматься как решение постоянных проблем.
Сейчас девушка рожает фактически от отчаяния в 30−35 лет, понимая что дальше тянуть некуда, потому что возраст уже поджимает и социально-экономические факторы многих в этом возрасте еще не решены», — отмечает эксперт.