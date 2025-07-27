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«Вернуться в Средневековье»: поможет ли сокращение срока обучения в школе улучшить в демографию

Опубликовано: 27 июля 2025 09:01
мама с ребенком
«Вернуться в Средневековье»: поможет ли сокращение срока обучения в школе улучшить в демографию
Global Look Press / Oleg Spiridonov / Business Online

Эксперт отмечает, что молодым девушкам нужна стабильность.

В России предлагают сократить сроки обучения в школе и вузах, чтобы молодежь раньше заводила семьи.

Это идея Сергея Рыбальченко, главы комиссии Общественной палаты по демографии и защите семьи.

Он считает, что длинный период учебы сейчас откладывает возраст, в котором люди заводят детей, и хочет вернуть систему школьного образования с 8–10 классами.

Вузовское обучение тоже предлагают сделать короче — пять лет специалитета вместо бакалавриата и магистратуры вместе взятых.

Почему эта идея вообще возникла?

Сейчас школьники учатся 11 лет, потом идут в бакалавриат на 4 года и магистратуру на 2 года — всего 17 лет. После университета еще примерно 3 года уходит на адаптацию в профессии.

В итоге молодые люди чаще всего начинают думать о семье и детях лишь в 27 лет, а это довольно поздно, считает Рыбальченко. Возраст вступления в брак и рождения первого ребенка в России с годами только растет.

По данным 2025 года, средний возраст женихов — более 35 лет, невест — чуть больше 33.

Но дело не только в сроках учебы. Чтобы действительно помочь молодежи решиться на детей, нужны и другие меры — уменьшение налогов для молодых семей, доступное жилье.

Рыбальченко подчеркивает, что государство не должно навязывать людям, когда рожать детей — лучше поддерживать и помогать семьям, чтобы это было комфортно и без давления.

Однако не все специалисты соглашаются с такими предложениями.

Что не так?

Психолог Андрей Зберовский прокомментировал для «Городового» эту инициативу.

Андрей Зберовский
Андрей Зберовский Психолог

«Сокращение срока обучения в школах и вузах вряд ли будет способствовать увеличению рождаемости в России, если, конечно, мы не хотим вернуться в Средневековье.

Сейчас для того, чтобы молодая девушка-россиянка была готова стать матерью, необходимо, чтобы у нее были определенные социальные условия.

Самое главное, чего не хватает сейчас — это стабильного детского пособия, которого было бы достаточно для содержания ребенка.

Все эти ухищрения наших законодателей все равно не решают главного запроса — родить и жить спокойно», — отмечает эксперт.

Что нужно молодым?

По словам психолога, чтобы девушки рожали, необходимо пособие в 30−50 тысяч рублей на ребенка до 18 лет. И это пособие должно касаться абсолютно всех категорий детей.

Также, считает эксперт, необходимо решать проблему с детскими садами, школами, поликлиниками, так как во многих городах не хватает мест в учреждениях.

Кроме того, Андрей Зберовский считает, что в школах не должно быть домашнего задания, так как родители все вечера проводят за ними, а не за тем, чтобы общаться и хорошо проводить время.

«Материнство превращается в постоянное какое-то преодоление проблем. И рожать наши женщины будут тогда, когда материнство перестанет восприниматься как решение постоянных проблем.

Сейчас девушка рожает фактически от отчаяния в 30−35 лет, понимая что дальше тянуть некуда, потому что возраст уже поджимает и социально-экономические факторы многих в этом возрасте еще не решены», — отмечает эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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