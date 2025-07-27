Голливуд — это центр киноиндустрии, но многие из его звезд родом из совсем других уголков мира.

Расскажем, как оказались в Америке и добились славы несколько известных актеров, чьи предки родились и жили в Российской империи.

Харрисон Форд

Герой «Индианы Джонса» с детства слышал русскую речь дома. Его бабушка Анна Лившиц переехала в 1907 году из деревушки возле Минска в Нью-Йорк, где встретила своего будущего мужа — тоже выходца из России.

Родители Харрисона не только сохранили традиции, но и тщательно берегли свои корни, хотя актер уже давно — американец по духу, пишет Смартпресс.

Гвинет Пэлтроу

Звезда «Железного человека» тоже «наполовину русская» по линии отца. Ее предки — раввинская семья Палтровичей из Новогрудка (территория современной Беларуси).

Семья эмигрировала после революции в XX веке и сменила фамилию на более звучную «Пэлтроу». Гвинет иногда упоминает о своих славянских корнях и нежно относится к русской культуре.

Памела Андерсон

Актриса кажется воплощением западного гламура, но у нее тоже есть российские корни — по линии прабабушки, которая была этнической немкой из России, прежде чем семья переехала в Нидерланды, а потом в Канаду.

Леонардо Ди Каприо

Это самый известный «русский» голливудский актер. Его бабушка Елена Смирнова родилась в России, но после революции семья была вынуждена переехать в Германию.

Именно там родилась мать Ди Каприо, а позже она переехала в США. Лео всегда гордился своими корнями и как-то шутя рассказал Владимиру Путину, что его настоящая фамилия — Смирнов.

Сам актер несколько раз посещал Россию и даже участвовал в фестивалях русского кино. По словам Ди Каприо, именно бабушка привила ему трудолюбие и силу характера.

Так что, когда вы видите на экране яркие голливудские лица, знайте — за многими из них стоит длинная история эмиграции, борьбы и сохранения семьи и традиций, которые ведут к далекой России.