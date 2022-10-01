Гвинет Пэлтроу

Им нельзя верить ни в коем случае.
Три года поиска смысла жизни подвели королевскую особу под венец.
Нашумевшая презентация актрисы оказалась продуманной PR-акцией.
Актрису подловили на плагиате.
Режиссер пообещал «философское» продолжение картины.
Фотографы запечатлели актрису с изумрудным кольцом на пальце.
Актриса поразила поклонников идеальной фигурой.
Популярная актриса стала примерной женой и матерью.
Актриса любит шутить на тему сексуальности с детьми и поклонниками.
Несмотря на это, актеры до сих пор не комментируют свои отношения
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3 ноября в ТРК «Варшавский Экcпресс» свои новые коллекции представят дизайнеры, чьи авторские показы никогда не проходили в Санкт-Петербурге. Большинство из них –участники