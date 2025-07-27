«Гаспачо по-петербургски»: как приготовить летний суп с идеальным вкусом (удивит даже гурманов)

Рецепт гаспачо порталу «Городовой» подсказал шеф-повар Павел Шолохов, предлагая свой оригинальный вариант этого освежающего летнего супа.
“Гаспачо. Его рецептов множество, но мне нравится вот какой”, — отметил эксперт.
Ингредиенты: что понадобится
- Томаты в собственном соку без кожи 0.4 кг
- Томат розовый узбекский 2 шт
- Перец болгарский красный 1 шт
- Масло оливковое 100 гр
- Соус ворчестер 50 гр
- Лук красный 50 гр
- Кинза 20 гр
- Укроп 10 гр
- Оливки черные 20 гр
- Огурец свежий 100 гр
- Судак свежий без кожи и костей 200 гр
- Соль и сахар по вкусу
Готовим рыбу: судак в бульоне
Судака отваривают в подсоленной воде на медленном огне до готовности. После этого рыбу извлекают, а бульон процеживают — он потребуется для дальнейшего приготовления супа.
Подготовка овощей
Свежие томаты ошпаривают кипятком и освобождают от кожицы. Болгарский перец обжигают горелкой или запекают в духовке, затем накрывают пленкой на 10 минут, чтобы кожица легко отделилась. Лук очищают.
Суп: секрет однородности
В кастрюлю помещают томаты в собственном соку, печеный перец, очищенные томаты, оливковое масло, красный лук, соус ворчестер, кинзу и укроп.
Все ингредиенты тщательно измельчают блендером до однородной консистенции.
Для регулирования густоты используют процеженный рыбный бульон.
В завершение суп солят и добавляют сахар по вкусу, после чего отправляют в холодильник для охлаждения.
Подача: акцент на текстуру и вкус
Холодный гаспачо наливают в глубокую тарелку.
"В центр выкладывают отварную рыбу (примерно 30 граммов), мелко нарезанные черные оливки и свежий огурец. Блюдо посыпают свежемолотым черным перцем", — заключил шеф-повар.
Гаспачо от Павла Шолохова — это не просто летний суп, это авторское блюдо, которое раскрывает богатство вкусов и ароматов свежих ингредиентов.
Сочетание овощной основы и нежного судака создает гармоничный баланс, делая этот гаспачо оригинальным и запоминающимся.