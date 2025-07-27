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«Гаспачо по-петербургски»: как приготовить летний суп с идеальным вкусом (удивит даже гурманов)

Опубликовано: 27 июля 2025 07:58
гаспачо
«Гаспачо по-петербургски»: как приготовить летний суп с идеальным вкусом (удивит даже гурманов)
globallookpress/Elena Sikorskaya

Секретный рецепт от шеф-повара для освежающего летнего супа.

Рецепт гаспачо порталу «Городовой» подсказал шеф-повар Павел Шолохов, предлагая свой оригинальный вариант этого освежающего летнего супа.

“Гаспачо. Его рецептов множество, но мне нравится вот какой”, — отметил эксперт.

Ингредиенты: что понадобится

  • Томаты в собственном соку без кожи 0.4 кг
  • Томат розовый узбекский 2 шт
  • Перец болгарский красный 1 шт
  • Масло оливковое 100 гр
  • Соус ворчестер 50 гр
  • Лук красный 50 гр
  • Кинза 20 гр
  • Укроп 10 гр
  • Оливки черные 20 гр
  • Огурец свежий 100 гр
  • Судак свежий без кожи и костей 200 гр
  • Соль и сахар по вкусу

Готовим рыбу: судак в бульоне

Судака отваривают в подсоленной воде на медленном огне до готовности. После этого рыбу извлекают, а бульон процеживают — он потребуется для дальнейшего приготовления супа.

Подготовка овощей

Свежие томаты ошпаривают кипятком и освобождают от кожицы. Болгарский перец обжигают горелкой или запекают в духовке, затем накрывают пленкой на 10 минут, чтобы кожица легко отделилась. Лук очищают.

Суп: секрет однородности

В кастрюлю помещают томаты в собственном соку, печеный перец, очищенные томаты, оливковое масло, красный лук, соус ворчестер, кинзу и укроп.

Все ингредиенты тщательно измельчают блендером до однородной консистенции.

Для регулирования густоты используют процеженный рыбный бульон.

В завершение суп солят и добавляют сахар по вкусу, после чего отправляют в холодильник для охлаждения.

Подача: акцент на текстуру и вкус

Холодный гаспачо наливают в глубокую тарелку.

"В центр выкладывают отварную рыбу (примерно 30 граммов), мелко нарезанные черные оливки и свежий огурец. Блюдо посыпают свежемолотым черным перцем", — заключил шеф-повар.

Гаспачо от Павла Шолохова — это не просто летний суп, это авторское блюдо, которое раскрывает богатство вкусов и ароматов свежих ингредиентов.

Сочетание овощной основы и нежного судака создает гармоничный баланс, делая этот гаспачо оригинальным и запоминающимся.

Автор:
Ксения Пронина Федор Никонов
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