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«Когда жареные лисички надоели»: что приготовить из самых популярных грибов Ленобласти

Опубликовано: 27 июля 2025 10:02
«Когда жареные лисички надоели»: что приготовить из самых популярных грибов Ленобласти
«Когда жареные лисички надоели»: что приготовить из самых популярных грибов Ленобласти
Городовой ру

Из грибов получается вкуснейший риет.

Лето 2025 года подарило Санкт-Петербургу и Ленинградской области настоящий грибной фестиваль. Нежаркая погода с регулярными дождями создала уютные условия для роста лисичек.

Теперь любители «тихой охоты» собирают грибы, а мы спрашиваем у экспертов, что же вкусненького из них приготовить.

«Когда жареные лисички просто надоели, есть один простой и очень вкусный рецепт», — говорит петербургский шеф-повар Павел Шолохов.

Он и поделился с «Городовым», как приготовить вкуснейший риет из лисичек.

Ингредиенты

Ингредиент Количество
Сыр творожный 300 гр
Лисички свежие 300 гр
Лук репчатый 100 гр
Соус терияки 20 гр
Соевый соус 20-30 гр (по вкусу, смотря на сколько соленый сыр)
Кинза 15 гр
Растительное масло для жарки

Приготовление

  1. Лисички отмыть от грязи и мелко нарезаем;
  2. Лук чистим и нарезаем мелким кубиком;
  3. Разогреваем масло в сковороде;
  4. Обжариваем лук и лисички до готовности;
  5. Кладем в миску творожный сыр;
  6. Добавляем в него жареные грибы с луком и мелко порезанную кинзу;
  7. В смесь вливаем соевый соус и терияки;
  8. Все хорошенько перемешиваем;
  9. Пробиваем массу блендером
  10. Убираем на час в холодильник;
  11. Берем свой любимый хлеб и обжариваем в тостере или на сковородке
  12. Мажем хлеб риетом и наслаждаемся.
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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