«Когда жареные лисички надоели»: что приготовить из самых популярных грибов Ленобласти

Лето 2025 года подарило Санкт-Петербургу и Ленинградской области настоящий грибной фестиваль. Нежаркая погода с регулярными дождями создала уютные условия для роста лисичек.
Теперь любители «тихой охоты» собирают грибы, а мы спрашиваем у экспертов, что же вкусненького из них приготовить.
«Когда жареные лисички просто надоели, есть один простой и очень вкусный рецепт», — говорит петербургский шеф-повар Павел Шолохов.
Он и поделился с «Городовым», как приготовить вкуснейший риет из лисичек.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество
|Сыр творожный
|300 гр
|Лисички свежие
|300 гр
|Лук репчатый
|100 гр
|Соус терияки
|20 гр
|Соевый соус
|20-30 гр (по вкусу, смотря на сколько соленый сыр)
|Кинза
|15 гр
|Растительное масло
|для жарки
Приготовление
- Лисички отмыть от грязи и мелко нарезаем;
- Лук чистим и нарезаем мелким кубиком;
- Разогреваем масло в сковороде;
- Обжариваем лук и лисички до готовности;
- Кладем в миску творожный сыр;
- Добавляем в него жареные грибы с луком и мелко порезанную кинзу;
- В смесь вливаем соевый соус и терияки;
- Все хорошенько перемешиваем;
- Пробиваем массу блендером
- Убираем на час в холодильник;
- Берем свой любимый хлеб и обжариваем в тостере или на сковородке
- Мажем хлеб риетом и наслаждаемся.