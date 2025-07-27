«Когда жареные лисички надоели»: что приготовить из самых популярных грибов Ленобласти

Лето 2025 года подарило Санкт-Петербургу и Ленинградской области настоящий грибной фестиваль. Нежаркая погода с регулярными дождями создала уютные условия для роста лисичек.

Теперь любители «тихой охоты» собирают грибы, а мы спрашиваем у экспертов, что же вкусненького из них приготовить.

«Когда жареные лисички просто надоели, есть один простой и очень вкусный рецепт», — говорит петербургский шеф-повар Павел Шолохов.

Он и поделился с «Городовым», как приготовить вкуснейший риет из лисичек.

Ингредиенты

Ингредиент Количество Сыр творожный 300 гр Лисички свежие 300 гр Лук репчатый 100 гр Соус терияки 20 гр Соевый соус 20-30 гр (по вкусу, смотря на сколько соленый сыр) Кинза 15 гр Растительное масло для жарки

Приготовление