«Дом с башнями» в Петербурге: архитектурная сказка на Каменноостровском проспекте

Среди строгой, но изысканной застройки Петроградской стороны есть здание, которое неизменно привлекает внимание своей необычной, почти сказочной внешностью.

«Дом с башнями» был построен в 1903–1905 годах по проекту архитектора Эрнста Вирриха (главное здание) и Алексея Бужинского (примыкающая театральная часть).

Заказчиком выступил крупный купец Иван Деревнин.

Здание задумывалось как многофункциональный комплекс — роскошный доходный дом с квартирами для состоятельной публики и примыкающим общественным корпусом, в котором размещался Народный дом.

Главный акцент фасада, выходящего на проспект, — это, безусловно, две симметричные шестигранные башни, увенчанные высокими остроконечными кровлями.

Эти башни создают ощущение неприступного замка или древней крепости, придавая зданию неоромантический, даже немного готический флер.

Между башнями расположена широкая, глубокая арка, служащая парадным въездом во двор.

Фасад обильно декорирован: здесь использованы разнообразные материалы и приемы, характерные для модерна.

Изысканные барельефы, скульптурные украшения, кованые элементы, разнообразная фактура облицовки — все это создает сложный и выразительный образ.

Каждый этаж имеет свои особенности в оформлении оконных проемов и балконов.

Дом кажется одновременно массивным и легким, благодаря вертикальным линиям и обилию декора.

История и функции: от доходного дома до культурного центра

Изначально «Дом с башнями» был типичным для того времени петербургским доходным домом.

В квартирах с высокими потолками, просторными комнатами и всеми удобствами проживали представители состоятельных слоев общества.

Местоположение на престижном проспекте, ведущем на Каменный остров, делало его особенно привлекательным.

Примыкающий корпус, изначально построенный как Народный дом, имел важное социальное значение. В разные годы здесь располагались театр, клуб, кинотеатр.

После революции эта часть здания стала известна как Дом культуры имени Максима Горького — один из старейших и крупнейших ДК Ленинграда.

Это название прочно закрепилось в сознании нескольких поколений горожан. В разные годы здесь выступали знаменитые артисты, проходили концерты и лекции.

Само жилое здание пережило все перипетии XX века, включая блокаду Ленинграда, став свидетелем и участником истории города.

«Дом с башнями» как символ Петербурга

«Дом с башнями» — это не просто красивое здание. Он является важным памятником архитектуры начала XX века, демонстрирующим поиски нового стиля в эпоху модерна.

Его башни стали узнаваемым символом Петроградской стороны и всего Санкт-Петербурга.

Здание вписано не только в городское пространство, но и в культурный контекст: оно упоминается в мемуарах и путеводителях, становится фоном для кинофильмов и фотографий.

Сегодня «Дом с башнями» по-прежнему остается жилым зданием, хотя часть его площадей занимают коммерческие организации.

Дом культуры имени Горького продолжает свою работу, оставаясь значимым культурным центром.

«Дом с башнями» — это живое напоминание об архитектурном богатстве Петербурга, о смелых экспериментах эпохи модерна и о том, как здания могут становиться настоящими символами города, неся в себе отпечаток времени и множество человеческих историй.

Его сказочные башни продолжают смотреть на проспект, оставаясь одним из самых любимых и узнаваемых архитектурных образов Петербурга.