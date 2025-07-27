«Идеальный проводник вкуса самих лисичек»: шеф-повар раскрыл секрет приготовления невероятной пасты

Паста — одно из самых простых и в то же время необычных блюд. А если его приготовить с лисичками из соседнего леса, то оно становится еще вкусней.
Шеф-повар Алексей Беседин рассказал «Городовому», как приготовить пасту с лисичками в сливочном соусе.
«Лисички очень хорошо дружат со сливками, сливки — идеальный проводник вкуса самих лисичек», — готовит эксперт.
Ингредиенты
|Ингредиент
|Количество на 1 порцию
|Папарделле (большие, очень широкие, плоские макаронные изделия)
|100 гр
|Лисички
|100 гр
|Сливки
|100 мл
|Помидоры черри
|50 гр
|Шпинат
|по вкусу
|Растительное масло
|для жарки
|Пармезан
|50 гр
Приготовление
- Пасту отварить;
- Лисички промыть и порезать;
- Разогреть в сковороде растительное масло;
- Обжарить грибы;
- Добавить к грибам помидоры черри;
- Обжарить вместе;
- Влить к лисичкам и томатам сливки;
- Проварить все вместе, чтобы соус приобрел вкус;
- Добавить шпинат и проварить еще минутку;
- Добавить в получившийся соус пасту и перемешать;
- В конце посыпать блюдо тертым пармезаном.
«Готовится паста очень просто, но это безумно вкусно, это одно из лучших блюд с лисичками», — уверяет эксперт.