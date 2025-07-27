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«Идеальный проводник вкуса самих лисичек»: шеф-повар раскрыл секрет приготовления невероятной пасты

Опубликовано: 27 июля 2025 13:01
Паста с лисичками
«Идеальный проводник вкуса самих лисичек»: шеф-повар раскрыл секрет приготовления невероятной пасты
Городовой ру

Сезон лисичек в Ленобласти продолжается, а вместе с ним и время вкусных блюд.

Паста — одно из самых простых и в то же время необычных блюд. А если его приготовить с лисичками из соседнего леса, то оно становится еще вкусней.

Шеф-повар Алексей Беседин рассказал «Городовому», как приготовить пасту с лисичками в сливочном соусе.

«Лисички очень хорошо дружат со сливками, сливки — идеальный проводник вкуса самих лисичек», — готовит эксперт.

Ингредиенты

Ингредиент Количество на 1 порцию
Папарделле (большие, очень широкие, плоские макаронные изделия) 100 гр
Лисички 100 гр
Сливки 100 мл
Помидоры черри 50 гр
Шпинат по вкусу
Растительное масло для жарки
Пармезан 50 гр

Приготовление

  1. Пасту отварить;
  2. Лисички промыть и порезать;
  3. Разогреть в сковороде растительное масло;
  4. Обжарить грибы;
  5. Добавить к грибам помидоры черри;
  6. Обжарить вместе;
  7. Влить к лисичкам и томатам сливки;
  8. Проварить все вместе, чтобы соус приобрел вкус;
  9. Добавить шпинат и проварить еще минутку;
  10. Добавить в получившийся соус пасту и перемешать;
  11. В конце посыпать блюдо тертым пармезаном.

«Готовится паста очень просто, но это безумно вкусно, это одно из лучших блюд с лисичками», — уверяет эксперт.

Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
Общество
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