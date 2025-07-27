«Идеальный проводник вкуса самих лисичек»: шеф-повар раскрыл секрет приготовления невероятной пасты

Сезон лисичек в Ленобласти продолжается, а вместе с ним и время вкусных блюд.

Паста — одно из самых простых и в то же время необычных блюд. А если его приготовить с лисичками из соседнего леса, то оно становится еще вкусней.

Шеф-повар Алексей Беседин рассказал «Городовому», как приготовить пасту с лисичками в сливочном соусе.

«Лисички очень хорошо дружат со сливками, сливки — идеальный проводник вкуса самих лисичек», — готовит эксперт.

Ингредиенты

Ингредиент Количество на 1 порцию Папарделле (большие, очень широкие, плоские макаронные изделия) 100 гр Лисички 100 гр Сливки 100 мл Помидоры черри 50 гр Шпинат по вкусу Растительное масло для жарки Пармезан 50 гр

Приготовление

Пасту отварить; Лисички промыть и порезать; Разогреть в сковороде растительное масло; Обжарить грибы; Добавить к грибам помидоры черри; Обжарить вместе; Влить к лисичкам и томатам сливки; Проварить все вместе, чтобы соус приобрел вкус; Добавить шпинат и проварить еще минутку; Добавить в получившийся соус пасту и перемешать; В конце посыпать блюдо тертым пармезаном.