Синоптики предупредили о погодных качелях в декабре — чего ждать россиянам

Где в декабре ждут потепления, а где — морозов и снегопадов

Декабрь в России редко бывает предсказуемым — и грядущий год, похоже, не станет исключением. Синоптики не дают однозначных прогнозов: в одних регионах ждут потепления, в других — крепких морозов и обильных снегопадов.

При этом температурные качели могут стать главной особенностью месяца, а долгосрочные расчёты пока остаются ориентировочными.

Что обещают синоптики по стране

В европейской части России, на Урале и юге Сибири среднемесячная температура может оказаться выше нормы — в Москве, например, ожидают превышение на 1–1,5 градуса. А вот на Дальнем Востоке, в Якутии, Магаданской области и на Камчатке вероятны заметные холода.

В Санкт‑Петербурге прогнозируют типичную для города картину: высокую влажность, ветер и колебания температуры — из‑за этого даже небольшие морозы будут ощущаться сильнее.

На юге страны погода будет неоднородной: на побережье нередко держатся плюсовые значения, а во внутренних районах возможны снегопады и гололедица.

Когда ждать снега и перепадов

Снег в столичном регионе может лечь ещё в конце ноября и продержаться первую декаду декабря, но его устойчивость под вопросом: из‑за колебаний температуры покров будет то появляться, то подтаивать.

Более обильные снегопады синоптики допускают в Поволжье и на Южном Урале. При этом в Центральной России тёплые периоды могут резко сменяться похолоданиями, а мокрый снег — создавать риски для инфраструктуры.

Декабрь обещает быть переменчивым: лучше не полагаться на усреднённые прогнозы, а держать руку на пульсе и быть готовыми к любым поворотам погоды.

Ранее «Городовой» рассказывал о том, что каждая третья зима в России будет морозной.