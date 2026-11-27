Не злюсь ни на себя, ни на других, ни на жизнь: поняла 3 простые вещи — советы психологов Кирьяновой, Энрайт и Неффа

Доброта, прощение и самосострадание – три столпа ментального благополучия.

Эксперты Анна Кирьянова, Роберт Энрайт и Кристин Нефф годами изучали, как эти три качества разительно меняют жизнь людей к лучшему.

Доброта = внутренний рост

Доброта к ошибкам, усталости и растерянности окружающих – признак внутреннего роста. Как утверждает психолог и философ Анна Кирьянова, духовное развитие ассоциируется именно с добротой: человек прощает окружающим их промахи и не раздражается на чужие ошибки.



Когда в следующий раз вы почувствуете, что ваш близкий человек словно нарочно играет на ваших нервах, просите себя: действительно ли он хочет сделать мне больно? Вполне вероятно, что он ошибся или растерялся. Конечно, грубость и хамство к этому не относятся.

Простить = перестать переживать из-за прошлого

Простить человека – не значит снова ему довериться, оправдать его или признать его правоту. Простить – значит отпустить: теперь вы не будете снова и снова возвращаться мыслями к его поступку.

Американский психолог Роберт Энрайт утверждает, что способность прощать снижает тревожность, гневливость и даже симптомы депрессии.

Не самокритика – а самосострадание

Ошибки и трудности свойственны всему нашему жизненному опыту. Сострадание к людям – это важно, но не менее значимо и самосострадание. Это значит, что вы перестаете ругать себя за ошибки и промахи и вместо этого относитесь к себе с добродушием и юмором.



Американский психолог Кристин Нефф уверена, что самосострадание гармонизирует психологическое состояние.