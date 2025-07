«Улица Джона Леннона» в Петербурге: где музыка встречает город

Санкт-Петербург, город строгой классической планировки и величественной архитектуры, всегда имел и свою «обратную сторону» — мир дворов-колодцев, коммуналок, подвалов и мансард, где рождалась и жила неофициальная культура.

Именно в таком пространстве — в лабиринте дворов арт-центра «Пушкинская-10» — возникла и существует по сей день «Улица Джона Леннона».

Идея ее создания принадлежит известному петербургскому художнику и большому поклоннику The Beatles — Коле Васину, который посвятил значительную часть своей жизни увековечиванию памяти легендарной четверки.

После падения «железного занавеса» и наступления относительной свободы слова и самовыражения в 1990-е годы, стало возможным воплотить в жизнь проекты, ранее казавшиеся немыслимыми.

Одним из таких проектов и стало создание этого уникального арт-объекта.

«Желтая подводная лодка» и другие символы

Центральным элементом «Улицы Джона Леннона» является полномасштабная модель «Желтой подводной лодки» — той самой, которая стала символом психоделической эры The Beatles.

Подводная лодка, выкрашенная в яркий желтый цвет, словно «припарковалась» в петербургском дворе, принеся сюда дух свободы и фантазии.

Стены вокруг «улицы» и самой арт-студии, где работал Коля Васин, покрыты граффити, портретами Джона Леннона, других участников The Beatles, а также цитатами из их песен и известными фразами, такими как «There are more questions than answers» («Вопросов больше, чем ответов»).

Все это создает особую атмосферу — смесь ностальгии, бунтарства и светлой грусти.

Пространство постоянно меняется, дополняется новыми рисунками и надписями, оставленными посетителями, что делает его живым и развивающимся культурным объектом.

Место паломничества и символ свободы

«Улица Джона Леннона» — это не просто инсталляция; это место силы для многих поколений битломанов и людей, выросших на музыке The Beatles.

Для советских граждан эта музыка была символом другого мира — мира свободы, ярких красок и искренности. Джон Леннон, в частности, стал воплощением нонконформизма и идеалов мира.

Поэтому петербургская «Улица Джона Леннона» — это не просто дань уважения музыканту.

Это символ духовной свободы, права на самовыражение и память о тех временах, когда любовь к этой музыке объединяла целые поколения в стремлении к чему-то новому и светлому.

Сюда приходят фотографироваться, оставлять записки и послания, просто постоять и почувствовать особую атмосферу.

Часть арт-центра «Пушкинская-10»

Важно отметить, что «Улица Джона Леннона» является частью арт-центра «Пушкинская-10» — известной петербургской арт-коммуны и музея неофициального искусства.

Сам арт-центр расположен в здании бывшего сквота, который стал убежищем для многих художников, музыкантов и других деятелей культуры в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

Сегодня «Пушкинская-10» — это музей, галереи, концертные площадки и мастерские.

Наличие «Улицы Джона Леннона» во дворе арт-центра лишь подчеркивает его нонконформистский дух и связь с неофициальной историей города.

Как найти «Улицу Джона Леннона»

Найти это уникальное место достаточно просто. Адрес арт-центра «Пушкинская-10»:

Улица Пушкинская, дом 10, Санкт-Петербург.

Вход в арт-центр и доступ во дворы, где расположена «Улица Джона Леннона» и другие арт-объекты, обычно открыты для посетителей в дневное время.

Это отличная возможность не только увидеть «подводную лодку» и граффити, но и познакомиться с другими экспозициями и проектами «Пушкинской-10».

«Улица Джона Леннона» в Петербурге — это феномен, родившийся из искренней страсти и желания сохранить память о великом музыканте и эпохе.

Это место, которое напоминает о том, что истинная культура часто живет не в парадных залах, а в сердцах людей и проявляется в самых неожиданных уголках города, делая его по-настоящему живым и многогранным.