Брусчатка, блокада и кино: почему улица Репина — настоящая жемчужина Петербурга

Необычное место Васильевского острова отражает и светлые, и очень тяжелые страницы жизни города.

Улица Репина — одна из самых необычных и колоритных улочек Петербурга, которую стоит знать каждому, кто любит настоящие исторические места с живой атмосферой.

Эта узенькая полоска земли, шириной всего 5,6 метра, находится на Васильевском острове, между первой и второй линиями — и по праву считается самой узкой официальной улицей во всем городе.

Протяженность ее около 790 метров — пройти улицу можно за 10-15 минут, но остановиться стоит, чтобы присмотреться к деталям и почувствовать дух времени.

История улицы Репина

Еще в 1720-х годах здесь не было ни домов, ни мощеных дорог. Это была простая тропинка, которая соединяла Меншиковский рынок с внутренними кварталами острова, в частности с Французской слободой.

Тропа сначала называлась Песочным переулком — возможно, из-за песчаной почвы и близости к Неве и речным пескам. Она образовалась как удобный путь для грузчиков и торговцев,

В 1871 году переулку присвоили официальное имя — Соловьевский, а в 1952 году переулок получил современное имя — улица Репина, в честь знаменитого русского художника, пишет Петербург Центр.

Архитектура улицы

Она аскетична — в основном маленькие дома с простыми, но уютными фасадами, окрашенными в разные цвета, что придает месту живость и шарм.

Интересно, что вся проезжая часть улицы была мощена камнем диабазом, поэтому до недавнего времени улица Репина оставалась практически единственной в центре Петербурга с таким старинным мощением.

Тротуары, конечно, заасфальтированы, но сама улица словно застыла во времени.

Место с трагической историей

Во время блокады Ленинграда зимой 1941-1942 годов здесь был устроен открытый морг.

Из близлежащих кварталов туда свозили тела погибших — сначала аккуратно укладывали, но из-за большого числа погибших образовывались целые горы трупов.

Это был один из самых трагичных и печальных участков всего Васильевского острова в те годы.

Улица сегодня

Сегодня улица Репина — настоящий магнит для кинематографистов и фотографов. Благодаря своему уникальному виду, уюту и непарадности, она часто служит декорацией для съемок фильмов, портретных и свадебных фотосессий.

Здесь можно встретить студентов Академии художеств, творческих людей и старожилов, которые живут в комнате коммуналок или в небольших домах.

Так что, если будете на Васильевском острове, загляните туда просто так — почувствуйте кинематографичность и проникновенность этого места.

Улица Репина — это не просто прогулка, это маленькое путешествие по настоящему Петербургу с его светлыми, но иногда и очень тяжелыми страницами жизни.