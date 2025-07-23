Кино — только для скрепления нации: с 1 марта российским зрителям будут показывать «правильные» фильмы

Под удар попали и всеми любимые советские картины.

С весны 2026 года в России вступает в силу закон, запрещающий прокат фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности».

По мнению многих, Госдума начала крестовый поход против «неправильного» кино.

Надя и алкоголик: под запрет может попасть даже советская классика

Депутаты не исключают, что под нож цензуры попадут не только современные фильмы, но и советская классика, например «Ирония судьбы».

Первый замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев пояснил, что в фильме «Надя бросает жениха и уходит к незнакомому алкоголику».

Где здесь «духовные скрепы»?

Роскомнадзор станет главным цензором онлайн-кинотеатров

Владельцев аудиовизуальных сервисов обязали по требованию Роскомнадзора в течение суток удалять фильмы с отозванными прокатными удостоверениями.

Кинотеатры замерли в ожидании грядущих проверок.

Медиарынок предупреждает о последствиях цензуры

Медиакоммуникационный союз опасается, что цензура приведет к оттоку аудитории на пиратские ресурсы, где нет никакого контроля.

«Лучше запретить, чем контролировать» — похоже, это новый девиз Минкульта.

Куда податься киноману? Онлайн-кинотеатры против «Рутуба»

Как пишет РБК, крупнейшие онлайн-кинотеатры внесены в официальный реестр и будут находиться под пристальным вниманием цензоров.

А вот видеохостинги вроде «Рутуба» пока остаются вне игры.

Голливуд в опале: премьеры отменяются из-за проблем с прокатом

Премьеры иностранных фильмов массово откладываются из-за проблем с выдачей прокатных удостоверений.

Российский зритель рискует остаться без новинок мирового кинематографа.

Что ждет российское кино после вступления в силу закона о «ценностях»?

Новый закон ставит под вопрос будущее российского кинематографа.

Сможет ли он выжить в условиях жесткой цензуры и соответствовать требованиям «традиционных ценностей»? Вопрос остается открытым.