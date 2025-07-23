Кино — только для скрепления нации: с 1 марта российским зрителям будут показывать «правильные» фильмы

С весны 2026 года в России вступает в силу закон, запрещающий прокат фильмов, «дискредитирующих традиционные ценности».
По мнению многих, Госдума начала крестовый поход против «неправильного» кино.
Надя и алкоголик: под запрет может попасть даже советская классика
Депутаты не исключают, что под нож цензуры попадут не только современные фильмы, но и советская классика, например «Ирония судьбы».
Первый замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев пояснил, что в фильме «Надя бросает жениха и уходит к незнакомому алкоголику».
Где здесь «духовные скрепы»?
Роскомнадзор станет главным цензором онлайн-кинотеатров
Владельцев аудиовизуальных сервисов обязали по требованию Роскомнадзора в течение суток удалять фильмы с отозванными прокатными удостоверениями.
Кинотеатры замерли в ожидании грядущих проверок.
Медиарынок предупреждает о последствиях цензуры
Медиакоммуникационный союз опасается, что цензура приведет к оттоку аудитории на пиратские ресурсы, где нет никакого контроля.
«Лучше запретить, чем контролировать» — похоже, это новый девиз Минкульта.
Куда податься киноману? Онлайн-кинотеатры против «Рутуба»
Как пишет РБК, крупнейшие онлайн-кинотеатры внесены в официальный реестр и будут находиться под пристальным вниманием цензоров.
А вот видеохостинги вроде «Рутуба» пока остаются вне игры.
Голливуд в опале: премьеры отменяются из-за проблем с прокатом
Премьеры иностранных фильмов массово откладываются из-за проблем с выдачей прокатных удостоверений.
Российский зритель рискует остаться без новинок мирового кинематографа.
Что ждет российское кино после вступления в силу закона о «ценностях»?
Новый закон ставит под вопрос будущее российского кинематографа.
Сможет ли он выжить в условиях жесткой цензуры и соответствовать требованиям «традиционных ценностей»? Вопрос остается открытым.