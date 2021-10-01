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Киркоров зажег на красной дорожке кинофестиваля в розовых колготках

Киркоров зажег на красной дорожке кинофестиваля в розовых колготках

Этот выход Киркорова в свет явно запомнится его поклонникам надолго.

Российский артист Филипп Киркоров удивил публику ярким образом во время красной дорожки кинофестиваля в Ташкенте. Певец в очередной раз поразил поклонников своей оригинальностью, позируя на публику в удлиненном темно-розовом пудровом пиджаке и черных шортах. Изюминкой же образа стали розовые… колготки, облегавшие ноги певца.

Неподдельный интерес зрителей вызвала его необычная одежда, но далеко не всем по вкусу пришелся экстравагантный выход Киркорова в свет. «Розовый фламинго», «Умеете удивить», «Цвет настроения ЯРКИЙ !!! Невозможно Красивый Филипп!», «Розовая пантера» – оставили комментарии под постом поклонники Киркорова.

«Учись у Тимати одеваться нормально», «Господи, как жалко этого человека», – едко комментировали ансамбль певца критически настроенные подписчики.

Источник фото: instagram.com/fkirkorov/

Шоу-бизнес
1 октября 2021 18:57
Василиса Миронова
Василиса Миронова
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