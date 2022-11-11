Кажется, кому-то пора вернуться за парту.
Артистка давно ушла в тень.
Бывшая «фабрикантка» помогает тысячам людей.
Других таких нет, считает модель.
С сегодняшнего дня в Москву возвращается сеть любимых кофеен под новым брендом.
Поп-король сразу после гастрольного тура по Крыму рванул в Америку.
Актер поделился своим мнением о возвращении повзрослевших героев культового фильма на экраны.
Отец не скупится вкладывать в своего наследника большие деньги.
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