Городовой / Общество / Клады? Уже неактуально: в Петербурге разыскивают прах одного особенного для города человека
Эксклюзив
Последние новости
Крик души по-питерски: как один парень из Петербурга запустил новую необычную традицию и почему она набирает популярность Город
Эти вещи на Руси стоили дороже человеческой жизни: сейчас в голове не укладывается Общество
Москвичи обходят стороной: что не так с Площадью трех вокзалов (мнение жителей столицы) Общество
В РОСБИОТЕХ выбрали самую правильную окрошку: плохие новости для фанатов кваса Общество
«Я б в депутатки пошла, пусть меня научат»: петербуржцы мечтают о пассивном доходе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Продукты питания Достопримечательности
Категории
Общество Спорт

Клады? Уже неактуально: в Петербурге разыскивают прах одного особенного для города человека

Опубликовано: 24 мая 2025 13:02
поиск
Клады? Уже неактуально: в Петербурге разыскивают прах одного особенного для города человека
Фото: Городовой.ру

Инициативная группа готова тратить время, силы и деньги.

Сначала кажется, что это анекдот: прах человека, спасшего Петербург и поднявшего российскую промышленность, может лежать… под бетонной плитой теплоузла. Но в этом нет шутки, и его реально разыскивают.

Речь о Николае Ивановиче Путилове — одном из главных героев русской индустриализации, чьё имя знакомо каждому, кто хоть раз слышал о Кировском заводе.

Жизнь у него была такая, что её можно экранизировать — и это будет не скучная биография, а драма с эпическим масштабом.

Инженер, корабел, металлург, спаситель Петербурга в Крымскую войну, человек, который строил канонерки тогда, когда другие боялись даже заказы принимать. Он не просто создавал заводы — он запускал целые отрасли с нуля. И делал это с таким азартом, будто речь шла не о миллионах рублей, а о личной репутации.

Состояние Путилова — миф. Он умер в нищете. Строил Морской канал за свои деньги, когда государство бросило проект. Хоронили его не под фанфары, а под слёзы рабочих. Гроб несли на руках от центра Петербурга до Гладкого острова. Это было настоящее народное прощание, пишет МК.

Позже заводчане возвели часовню, в 1907‑м построили церковь. В склепе у алтаря покоились Путилов и его супруга Екатерина Печникова. Но дальше — революция, плита с именами — на переплавку. И теперь, если верить воспоминаниям и рабочим слухам, останки великого промышленника могут лежать под цехом, где греются трубы.

Инициативная группа петербуржцев хочет всё изменить. Архивы, планы, согласования, археологические работы — всё будет по закону и по уму. Сначала — документы, потом — исследования, возможно, эксгумация, возможно — ДНК-анализ. Если удастся — перезахоронение. Если нет — хотя бы кенотаф, достойное место памяти.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».