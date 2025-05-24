Клады? Уже неактуально: в Петербурге разыскивают прах одного особенного для города человека

Сначала кажется, что это анекдот: прах человека, спасшего Петербург и поднявшего российскую промышленность, может лежать… под бетонной плитой теплоузла. Но в этом нет шутки, и его реально разыскивают.

Речь о Николае Ивановиче Путилове — одном из главных героев русской индустриализации, чьё имя знакомо каждому, кто хоть раз слышал о Кировском заводе.

Жизнь у него была такая, что её можно экранизировать — и это будет не скучная биография, а драма с эпическим масштабом.

Инженер, корабел, металлург, спаситель Петербурга в Крымскую войну, человек, который строил канонерки тогда, когда другие боялись даже заказы принимать. Он не просто создавал заводы — он запускал целые отрасли с нуля. И делал это с таким азартом, будто речь шла не о миллионах рублей, а о личной репутации.

Состояние Путилова — миф. Он умер в нищете. Строил Морской канал за свои деньги, когда государство бросило проект. Хоронили его не под фанфары, а под слёзы рабочих. Гроб несли на руках от центра Петербурга до Гладкого острова. Это было настоящее народное прощание, пишет МК.

Позже заводчане возвели часовню, в 1907‑м построили церковь. В склепе у алтаря покоились Путилов и его супруга Екатерина Печникова. Но дальше — революция, плита с именами — на переплавку. И теперь, если верить воспоминаниям и рабочим слухам, останки великого промышленника могут лежать под цехом, где греются трубы.

Инициативная группа петербуржцев хочет всё изменить. Архивы, планы, согласования, археологические работы — всё будет по закону и по уму. Сначала — документы, потом — исследования, возможно, эксгумация, возможно — ДНК-анализ. Если удастся — перезахоронение. Если нет — хотя бы кенотаф, достойное место памяти.