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За что «Гамлета» не хотели выпускать: история советского киношедевра

Опубликовано: 11 июля 2025 12:31
фильм Гамлет
За что «Гамлета» не хотели выпускать: история советского киношедевра
Legion-Media/ Sovfoto

Как дружба с западными интеллектуалами помогла советскому режиссеру осуществить мечту?

В 1964 году на экраны вышел советский «Гамлет» — фильм, который вошел в историю мирового кино. Его поставил Григорий Козинцев, один из главных режиссеров Ленфильма. Но мало кто знает: путь к этому фильму занял десятилетия — и был почти невозможен.

«Пропаганда гамлетизма»: запрет после войны

После войны советская власть строго следила за «идеологией» в кино. В 1946 году фильм Козинцева и Трауберга «Простые люди» запретили.

Режиссеров обвинили в «пропаганде гамлетизма» — герои картины якобы были «слишком рефлексирующими».

«А кому он интересен, ваш Шекспир?»: отказ чиновников

Как сообщается в Телеграм-канале Ленфильма, Министерство культуры отвечало Козинцеву на заявку экранизации: «А кому он интересен, ваш Шекспир?»

Но Козинцев не отступал. Он ездил на конференции по Шекспиру в Англию, общался с Пикассо, дружил с Луи Арагоном и мечтал поставить трагедию по-настоящему.

Его дневники пестрят мыслями о Шекспире — десятилетиями.

И только в 60-х ему дали «добро».

Мировой шедевр: результат упорства

Результат — одна из сильнейших экранизаций «Гамлета» в истории.

История создания советского фильма — пример того, как упорство и преданность искусству помогают преодолеть любые преграды.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
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