За что «Гамлета» не хотели выпускать: история советского киношедевра

В 1964 году на экраны вышел советский «Гамлет» — фильм, который вошел в историю мирового кино. Его поставил Григорий Козинцев, один из главных режиссеров Ленфильма. Но мало кто знает: путь к этому фильму занял десятилетия — и был почти невозможен.
«Пропаганда гамлетизма»: запрет после войны
После войны советская власть строго следила за «идеологией» в кино. В 1946 году фильм Козинцева и Трауберга «Простые люди» запретили.
Режиссеров обвинили в «пропаганде гамлетизма» — герои картины якобы были «слишком рефлексирующими».
«А кому он интересен, ваш Шекспир?»: отказ чиновников
Как сообщается в Телеграм-канале Ленфильма, Министерство культуры отвечало Козинцеву на заявку экранизации: «А кому он интересен, ваш Шекспир?»
Но Козинцев не отступал. Он ездил на конференции по Шекспиру в Англию, общался с Пикассо, дружил с Луи Арагоном и мечтал поставить трагедию по-настоящему.
Его дневники пестрят мыслями о Шекспире — десятилетиями.
И только в 60-х ему дали «добро».
Мировой шедевр: результат упорства
Результат — одна из сильнейших экранизаций «Гамлета» в истории.
История создания советского фильма — пример того, как упорство и преданность искусству помогают преодолеть любые преграды.