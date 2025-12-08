Городовой / Город / Культурная столица с антирекордом: в Петербурге подростков ставят на учет в ПДН чаще, чем в других городах России
Культурная столица с антирекордом: в Петербурге подростков ставят на учет в ПДН чаще, чем в других городах России

Опубликовано: 8 декабря 2025 09:11
подростки
Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Санкт-Петербург занял первое место среди российских регионов по количеству подростков, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних.

По данным на 1 июля 2025 года, количество подростков, состоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних в России, составляет 97,5 тысячи человек.

Самое крупное число зафиксировано в Санкт-Петербурге, где под подобным контролем находятся 3 566 несовершеннолетних, сообщает «Коммерсантъ».

За прошедшее пятилетие наибольший показатель наблюдался в 2022 году — тогда на учёте числились 105,7 тысячи подростков. Значение минимального уровня было отмечено годом ранее, в 2021 году — 19,9 тысячи подростков.

Подростки чаще всего попадают под наблюдение по следующим причинам:

  • употребление алкогольных напитков или запрещённых веществ;
  • совершение административных проступков;
  • правонарушения, за которые по возрасту ещё невозможно привлечь к уголовной ответственности.

Недавно после случая массового сбора подростков-зацеперов в Санкт-Петербурге своё мнение по данной проблеме высказала Екатерина Мизулина, руководитель «Лиги безопасного интернета». Она заявила, что запрет не решит проблему.

Автор:
Юлия Аликова
Город
