Культурная столица с антирекордом: в Петербурге подростков ставят на учет в ПДН чаще, чем в других городах России

По данным на 1 июля 2025 года, количество подростков, состоящих на учёте в подразделениях по делам несовершеннолетних в России, составляет 97,5 тысячи человек.
Самое крупное число зафиксировано в Санкт-Петербурге, где под подобным контролем находятся 3 566 несовершеннолетних, сообщает «Коммерсантъ».
За прошедшее пятилетие наибольший показатель наблюдался в 2022 году — тогда на учёте числились 105,7 тысячи подростков. Значение минимального уровня было отмечено годом ранее, в 2021 году — 19,9 тысячи подростков.
Подростки чаще всего попадают под наблюдение по следующим причинам:
- употребление алкогольных напитков или запрещённых веществ;
- совершение административных проступков;
- правонарушения, за которые по возрасту ещё невозможно привлечь к уголовной ответственности.
Недавно после случая массового сбора подростков-зацеперов в Санкт-Петербурге своё мнение по данной проблеме высказала Екатерина Мизулина, руководитель «Лиги безопасного интернета». Она заявила, что запрет не решит проблему.