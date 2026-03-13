Ленобласть готовит щит от паводков: 8600 человек и рекордное тепло

Специалисты приступили к наблюдению за уровнем воды в реках Ленинградской области, сообщает пресс-служба региональной администрации.
Более 8600 человек задействованы в обеспечении защиты Ленобласти от наводнений.
Как рассказал губернатор Александр Дрозденко, для охраны населения и территорий Ленинградской области от паводков создана группировка сил и средств, в которую входят свыше 8600 человек, более 2100 единиц техники, 128 плавательных средств и 14 единиц авиатехники.
Кроме того, готовы 343 пункта временного размещения на 102 тысячи человек. За паводковой ситуацией в области следят 24 гидропоста и 30 датчиков.
На участках рек Сясь, Свирь, Паша и Оять, склонных к заторам, организуют ледовзрывные работы.
Напоминаем, 12 марта в Петербурге температура достигла +12 °C, обновив рекорд дня. За день до этого, 11 марта, впервые в 2026 году столбики термометров поднялись выше +10 °C.
При этом снег в Петербурге может растаять полностью уже к 15 марта — раньше, чем в Москве, где он сохранится до начала апреля. 8 марта высота снежного покрова в Северной столице составляла 14 см.