Ленобласть готовит щит от паводков: 8600 человек и рекордное тепло
Ленобласть готовит щит от паводков: 8600 человек и рекордное тепло

Опубликовано: 13 марта 2026 08:30
 Проверено редакцией
Ленобласть готовит щит от паводков: 8600 человек и рекордное тепло
Ленобласть готовит щит от паводков: 8600 человек и рекордное тепло
Global Look Press / Maksim Konstantinov
12 марта температура в Петербурге поднялась до +12 градусов, что стало температурным рекордом дня. 

Специалисты приступили к наблюдению за уровнем воды в реках Ленинградской области, сообщает пресс-служба региональной администрации.

Более 8600 человек задействованы в обеспечении защиты Ленобласти от наводнений.

Как рассказал губернатор Александр Дрозденко, для охраны населения и территорий Ленинградской области от паводков создана группировка сил и средств, в которую входят свыше 8600 человек, более 2100 единиц техники, 128 плавательных средств и 14 единиц авиатехники.

Кроме того, готовы 343 пункта временного размещения на 102 тысячи человек. За паводковой ситуацией в области следят 24 гидропоста и 30 датчиков.

На участках рек Сясь, Свирь, Паша и Оять, склонных к заторам, организуют ледовзрывные работы.

Напоминаем, 12 марта в Петербурге температура достигла +12 °C, обновив рекорд дня. За день до этого, 11 марта, впервые в 2026 году столбики термометров поднялись выше +10 °C.

При этом снег в Петербурге может растаять полностью уже к 15 марта — раньше, чем в Москве, где он сохранится до начала апреля. 8 марта высота снежного покрова в Северной столице составляла 14 см.

Автор:
Юлия Аликова
Город
