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Мечтали почувствовать себя князем? Тогда вам в Круглую башню в Выборге — обед под сводами XVI века

Опубликовано: 6 июля 2025 17:03
Круглая башня
Мечтали почувствовать себя князем? Тогда вам в Круглую башню в Выборге — обед под сводами XVI века
Фото: Городовой.ру

Достопримечательность, в которой можно и просветиться, и насытиться.

Пожалуй, только в Выборге можно пойти обедать и внезапно оказаться в самом центре крепости 500-летней давности. Я, как и многие, годами проходил мимо Круглой башни — башни, которая хоть и стоит в центре Рыночной площади, выглядит так, будто затерялась во времени.

А потом, в медовый уик-энд, решил: «Хватит! Надо идти внутрь».

Где раньше держали порох — теперь ренессанс

Круглая башня — она же Pyöreä torni — появилась тут не вчера. Построена была в XVI веке инженером по имени Ганс, чтобы отбивать набеги и хранить артиллерию.

Позже стала складом, тюрьмой, полевой кухней, а потом и рестораном. Это вам не бизнес-центр за год из гипсокартона.

Сейчас башня — это три этажа странной, но уютной старины. Первый — музейное молчание. Второй — бар, где не ждут, но и не выгонят. А третий — сам ресторан «Круглая башня» с росписями, реставрацией и камином. Возможно, даже историческим.

Что по еде?

Меню не из разряда «борщ, пюре, котлета», но и омары не продают. Подача быстрая, ждать долго не пришлось. Еду не сфотографировал — слишком уютно было, и руки сами тянулись к вилке, а не к смартфону.

Детали и впечатления

Пожалуй, главная прелесть — это атмосфера. Старинные стены, скрип лестницы, отсутствие персонала на первых этажах (совет: просто поднимайтесь — никто не помешает). Барной стойки с коктейлями нет, но можно представить, что за соседним столом сидит купец или артиллерист.

Камин — особое удовольствие. Неясно, исторический ли он, но в интерьере башни выглядит органично. Словно вы попали в средневековый паб, где время остановилось, а вместе с ним — и повседневная суета.

Краткие факты

  • Рыночная площадь, Выборг
  • Башне — почти 500 лет, ресторану — с 1976 года
  • Поднимайтесь даже просто так — никто не остановит, а впечатлений хватит

Итог: если вы в Выборге — не проходите мимо. Здесь можно не только пообедать, но и почувствовать прошлое.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
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