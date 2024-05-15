Мыл полы в Третьяковке и жил в гримерке: дорога к славе Федора Добронравова

Федор Добронравов за многолетнюю работу в кино завоевал любовь миллионов зрителей. Актера обожают за его харизму, привлекательную внешность и чувство юмора. Но успехи явно не сыпались на голову артиста, как ему изначально хотелось бы. Судьба его испытывала достаточно жестко, особенно в юном возрасте.

Начало карьеры

Кем только после армии Добронравов не работал. Он был сварщиком, дворником, оператором лаконаливочной машины. На протяжении четырех лет он ездил в Москву из Таганрога и пробовал поступить в Щукинское училище, но безуспешно. Таланта в нем приемная комиссия не рассмотрела и разочарованный юноша вынужден был каждый раз возвращаться домой ни с чем.

После четвертой неудачи студент поступил в Воронежский институт искусств и создал там молодежный театр «Рубль». Он начал свою работу аккурат, когда получил диплом. На один из спектаклей внезапно явился Константин Райкин. Известный советский мэтр влюбился в харизматичного Добронравова и пригласил его работать в «Сатирикон». Москва все-таки его дождалась.

Временные трудности

Для Федора Добронравова наступили не только счастливые, но и сложные времена. Жилья в столице у него не было и первое время он оставался на ночь в гримерке театра. Затем какое-то время жил в гостиницах, позже перебрался в общежитие и перевез туда семью. Между постановками мыл полы в Третьяковской галереи, а супруга работала посудомойщицей в разных заведениях и в детском саду воспитательницей. По ночам она плакала в подушку, но всегда поддерживала мужа во всех его начинаниях.

Со временем Добронравова стали звать во всевозможные проекты, но первая волна славы пришла после выхода на экраны передачи «6 кадров». Позже об актере узнали и благодаря сериалу «Сваты», в котором он сыграл острого на язык дедушку Ивана Будько.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: кадр из сериала «Сваты»

Личная жизнь

Кстати, немногие знают, что артист в юношестве посещал цирковую студию. Он умел жонглировать, хоть по тонкому тросу и выполнять опасные трюки. Именно там он и встретил свою будущую избранницу, которая покорила его сердце.

Сейчас в личной жизни Федора Добронравова тишь да гладь. Со своей супругой Ириной они счастливы вместе уже более 40 лет. В браке родились два сына — Виктор и Иван. Они тоже пошли по стопам знаменитого отца, став актерами.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Федор Добронравов/Социальные сети.

Удивительно, но наследники называют папу «ужасным безответственным дедом». И тут дело вовсе не в том, что он отказывается сидеть с внуками. Все с точностью до наоборот.

Он привозит им вредные сладости, балует и не укладывает спать в положенное время. После таких гостей отпрыски становится просто неуправляемыми.

Источник фото: Legion-Media