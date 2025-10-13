Три века назад сюда приезжал Пётр I: почему в Полюстровском парке течёт «стальная» вода

Сегодня в Полюстровском парке гуляют и катаются на велосипедах. Три века назад сюда приезжал Пётр I — за водой, которую называл «стальной».
От болот к источникам
Название «Полюстрово» восходит к латинскому paluster — "болотный". Когда-то здесь тянулись сырые низины на правом берегу Невы, но из земли били минеральные источники, насыщенные железом. О целебных свойствах воды знали уже в начале XVIII века.
По совету лейб-медика Лаврентия Блюментроста — будущего первого президента Академии наук — Пётр I пользовался водой полюстровских источников, называя их "стальными водами".
Курорт, которого больше нет
В XIX веке Полюстрово осушили и превратили в небольшой загородный курорт. Здесь построили водолечебницу и разбили парк, куда приезжали за целебной водой и свежим воздухом. Но в 1868 году пожар уничтожил почти всё — и лечебницу, и старый парк.
Курорт больше не восстановили: на его месте появились усадьбы и фабрики.
Новый парк — новая эпоха
Современный Полюстровский парк возник в 1967 году, к 50-летию Октября. Архитекторы спроектировали его в регулярных формах, с аллеями лип, берёз и лиственниц, между тремя прудами.
Тогда парк был символом нового времени, а спустя сорок лет ему вернули историческое имя — Полюстровский.
Петербург, который помнит воду
Сегодня рядом с парком работает завод "Полюстровская вода", продолжающий традицию тех самых минеральных источников. Вода здесь по-прежнему железистая, но теперь её разливают в бутылки, а не черпают из ключей.