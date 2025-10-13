Городовой / Город / Три века назад сюда приезжал Пётр I: почему в Полюстровском парке течёт «стальная» вода
Три века назад сюда приезжал Пётр I: почему в Полюстровском парке течёт «стальная» вода

Опубликовано: 13 октября 2025 18:45
Три века назад сюда приезжал Пётр I: почему в Полюстровском парке течёт «стальная» вода
Городовой ру

Место прогулок горожан когда-то было загородным курортом Петербурга.

Сегодня в Полюстровском парке гуляют и катаются на велосипедах. Три века назад сюда приезжал Пётр I — за водой, которую называл «стальной».

От болот к источникам

Название «Полюстрово» восходит к латинскому paluster — "болотный". Когда-то здесь тянулись сырые низины на правом берегу Невы, но из земли били минеральные источники, насыщенные железом. О целебных свойствах воды знали уже в начале XVIII века.

По совету лейб-медика Лаврентия Блюментроста — будущего первого президента Академии наук — Пётр I пользовался водой полюстровских источников, называя их "стальными водами".

Курорт, которого больше нет

В XIX веке Полюстрово осушили и превратили в небольшой загородный курорт. Здесь построили водолечебницу и разбили парк, куда приезжали за целебной водой и свежим воздухом. Но в 1868 году пожар уничтожил почти всё — и лечебницу, и старый парк.

Курорт больше не восстановили: на его месте появились усадьбы и фабрики.

Новый парк — новая эпоха

Современный Полюстровский парк возник в 1967 году, к 50-летию Октября. Архитекторы спроектировали его в регулярных формах, с аллеями лип, берёз и лиственниц, между тремя прудами.

Тогда парк был символом нового времени, а спустя сорок лет ему вернули историческое имя — Полюстровский.

Петербург, который помнит воду

Сегодня рядом с парком работает завод "Полюстровская вода", продолжающий традицию тех самых минеральных источников. Вода здесь по-прежнему железистая, но теперь её разливают в бутылки, а не черпают из ключей.

Елизавета Астахова
