Городовой / Город / Монастырские пышки на Васильевском острове: скромная альтернатива Конюшенной
Монастырские пышки на Васильевском острове: скромная альтернатива Конюшенной

Опубликовано: 13 октября 2025 16:45
Пышечная, пышки
Очередей нет, запах тот же, и даже вид отсюда особенный.

Пышки давно стали символом Петербурга.

Многие идут за ними в легендарную пышечную на Большой Конюшенной, где почти всегда очередь. Но есть место, где пышки такие же вкусные — и совсем без суеты.

Монастырская трапезная на Васильевском

В цоколе Успенского подворья Введенского монастыря Оптиной пустыни на Васильевском острове работает небольшая кафе-трапезная. Здесь жарят мягкие, горячие монастырские пышки и подают чай, морсы, домашние блюда.

Интерьер простой и светлый — деревянные столы, спокойный свет, запах свежего теста.

Кафе открыто каждый день:

  • понедельник–суббота: 10:00–21:00
  • воскресенье: 8:30–20:00

После пышек — прогулка к Неве

От трапезной всего несколько шагов до набережной Лейтенанта Шмидта. После чая и сладкого можно выйти к реке и немного перевести дух — тихо, спокойно, по-петербургски.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
