Монастырские пышки на Васильевском острове: скромная альтернатива Конюшенной

Пышки давно стали символом Петербурга.
Многие идут за ними в легендарную пышечную на Большой Конюшенной, где почти всегда очередь. Но есть место, где пышки такие же вкусные — и совсем без суеты.
Монастырская трапезная на Васильевском
В цоколе Успенского подворья Введенского монастыря Оптиной пустыни на Васильевском острове работает небольшая кафе-трапезная. Здесь жарят мягкие, горячие монастырские пышки и подают чай, морсы, домашние блюда.
Интерьер простой и светлый — деревянные столы, спокойный свет, запах свежего теста.
Кафе открыто каждый день:
- понедельник–суббота: 10:00–21:00
- воскресенье: 8:30–20:00
После пышек — прогулка к Неве
От трапезной всего несколько шагов до набережной Лейтенанта Шмидта. После чая и сладкого можно выйти к реке и немного перевести дух — тихо, спокойно, по-петербургски.