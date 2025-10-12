Если б было море... чая: что такое пьяный пуэр и может ли он стать заменой спиртному?

Продавцы обещают, что после него, как после пары пропущенных стопок.

В последние месяцы на маркетплейсах стали активно продвигать так называемые «пьяные чаи» — пуэры, которые якобы дают состояние легкого опьянения. «Городовой» решил разобраться, действительно ли такие напитки способны влиять на сознание и можно ли их пить, например, водителям или людям, которым нужна концентрация.

Администратор и сооснователь проекта «Чайный Эксперт» Илья Пантелеев и чайный мастер, владелец бренда «Не Цюнь Хао» Не Цюнь объяснили, что вся шумиха вокруг «пьяных чаев» — искусственно созданный хайп.

«Я бы скорее сказал, что вокруг этой темы поднимают, как говорится, “хайп” — либо для рекламы какого-то продукта или магазина, либо для накрутки пользователей.

Я даже слышал громкие заявления типа “это лучшая замена табаку и алкоголю”. На мой взгляд, это искажение информации и скорее вредит чайному бизнесу, чем помогает», — отметил Не Цюнь.

Он объяснил, что чай не может вызвать опьянение в классическом смысле, ведь кофеин и алкоголь воздействуют на организм совершенно по-разному:

«Кофеин стимулирует, алкоголь угнетает. Тем не менее стоит отметить, что иногда чай расслабляет — особенно некоторые сорта. Это результат биохимического воздействия теанина и кофеина, а также психологического и культурного контекста — сам чайный ритуал создает ощущение умиротворения».

По словам Ильи Пантелеева, называть этот эффект «опьянением» — ошибка:

«Сравнивают его с опьянением только те, кто всё время пытается найти источник “измененных состояний”. Это уже само по себе нездорово — ведь это означает, что человек не представляет себе, как можно полноценно жить без злоупотребления какими-то веществами».

Не Цюнь подчеркнул, что рекламирование таких чаёв наносит вред всей отрасли:

создаёт неадекватные ожидания у покупателей;

формирует вокруг продукта ореол “потенциально нелегального”;

может привести к штрафам и ограничениям рекламы;

вызывает интерес со стороны правоохранительных органов;

отталкивает постоянных ценителей чая, которые ценят вкус и аромат, а не иллюзии опьянения.

К тому же, если брать Китай, то потребление чая совершенно никак не останавливает от злоупотребления алкоголем или табаком. В некоторых чайных бывает настолько накурено, что у нормальных покупателей отпадает желание туда заходить.

Итог ясен: никаких «пьяных чаёв» не существует, а вера в подобный эффект не только вводит людей в заблуждение, но и портит репутацию самого напитка. Водителям и тем, кому нужна концентрация, такие эксперименты точно не нужны — чай бодрит, но не дурманит.