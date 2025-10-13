«Волшебная платформа 9 ¾» по-петербургски: где в Северной столице находится потайная станция не для маглов

Прогулка по набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге способна удивить самым неожиданным образом — здесь спрятан настоящий «двор-метро».

Во дворах домов №199–201 расположился необычный арт-объект, где реальность встречается с фантазией.

Вагон метро, вырывающийся из кирпичной стены

Главным акцентом инсталляции стала часть настоящего вагона метро, которая словно «выезжает» из стены дома.

Надпись и граффити на фасаде создают иллюзию, что поезд стремительно проезжает сквозь кирпичную кладку, растворяясь в тоннеле.

На стене бизнес-центра «Обводный Двор» этот «ускользающий вагон» притягивает взгляд и кажется, что он вот-вот исчезнет в подземке.

Игра реальности и искусства: вагоны и граффити в одно целое

Особенность проекта в том, что тоннель и надпись «Обводный Двор» — это искусная работа граффитистов.

Однако часть вагона и электронное табло — настоящие, причем табло показывает время, дату и температуру. Один из создателей подтверждает:

«Сам поезд, вернее, часть вагона — настоящая. Реальное здесь также электронное табло».

Мастерство исполнения создает 3D-эффект, благодаря которому инсталляция живет собственной объемной жизнью.

Оммаж Хогвартсу и магия петербургского метрополитена

Инсталляция — своеобразная отсылка к волшебной платформе 9¾ из «Гарри Поттера», откуда отправляется поезд в Хогвартс.

Петербургский «экспресс» выполнен в узнаваемом стиле городского метро, дополненный граффити с названием станции и дорожной зеброй, словно возвращающей в повседневность улиц.

«Картину дополняет граффити-антураж с названием, а также информационное табло. Живописно возвращает зрителя на улицу города дорожная зебра», — отмечают очевидцы.

История создания: поезд из прошлого и современности

Точная дата появления инсталляции долго оставалась загадкой.

На самом деле, граффити было создано 21 июня 2016 года петербуржцем Дмитрием Павловым.

Старенький вагон метро, давно стоявший на территории «Обводного двора», получил вторую жизнь. Кабину зачистили и покрасили и приставили к стене. Затем подключили табло.

Популярность и магнетизм инсталляции

Как пишет Sobaka, с момента появления этот необычный «двор-метро» стал любимым местом для жителей и гостей города.

Инсталляция предлагает всем желающим «сфотографироваться на фоне фантастического объекта», что стало модным трендом в социальных сетях и предметом городской гордости.

Как найти мистический вагон

Добраться к арт-объекту просто: Санкт-Петербург, набережная Обводного канала, дома 199–201. Ближайшая станция метро — «Балтийская».