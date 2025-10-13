Белые ночи, пустые дороги: где исчезает транспорт в Петербурге после полуночи

Санкт-Петербург с его белыми ночами и живой культурной жизнью по праву считается городом, который никогда не спит.

Однако с часу до пяти утра город замирает: метро закрыто, а общественный транспорт отсутствует.

Эта проблема затрагивает не только туристов, задержавшихся допоздна, но и многих горожан с ночными делами.

Ночные и круглосуточные маршруты: в чем разница

Ночные маршруты работают исключительно в ночное время, обычно с 23:00/00:00/01:00 до 5:00/6:00, соединяя ключевые точки с увеличенным интервалом в 15–30 минут и особой нумерацией.

Круглосуточные же маршруты актуальны круглые сутки без смены трасс и номеров. В Петербурге они встречаются преимущественно в праздник например, в Новый год или во время «Алых парусов».

Москва лидер по ночным маршрутам

Москва имеет одну из крупнейших в Европе сетей ночного транспорта с 18 маршрутами, ежедневно перевозящими около 3,5 тысяч пассажиров с часу ночи до шести утра.

Среди них 16 ночных автобусов (с буквой «н») и два круглосуточных маршрута по Садовому кольцу с радиальной схемой движения от центра к спальным районам, включая аэропорты и вокзалы.

История ночного транспорта Петербурга

С 2012 по 2020 год в Петербурге работала сезонная сеть из пяти ночных автобусов с литерой «М», дублирующих линии метро.

Во время разводки мостов маршруты дробились на более короткие участки с буквенными индексами.

Однако ограниченный сезон и работа только по выходным делали систему неудобной для регулярного пользования.

Как пишет "Вечерний Санкт-Петербург", низкий пассажиропоток и сложности с разводкой мостов главные причины отмены.

Проблема мостов и ограничений ночной мобильности

Разводка мостов на Неве делает невозможным работу наземного ночного транспорта по единой схеме, кроме метрополитена, который не работает круглосуточно.

Речной транспорт казался бы решением, но ночью через Неву проходят караваны судов с опасными грузами, а погодные условия часто останавливают движение пассажирских теплоходов.

Эксперты утверждают регулярное ночное водное сообщение практически невозможно организовать, а затраты не окупятся.

Недолгая история аквабусов

Попытки запустить городские аквабусы для ночных перевозок не оправдались: спорадический спрос и высокая стоимость эксплуатации делают проект малорентабельным и сложным.

Тем не менее, водный транспорт остается одним из немногих потенциальных вариантов решения проблемы ночной мобильности в культурной столице.

Потребность и реальность

Опыт показывает: когда метро работает дольше обычного, вагоны заполняются почти как в час пик.

Ночная мобильность в Петербурге востребована просто ее возможности не отвечают потребностям общества.

Пока летающих автомобилей нет, выбор в пользу развития водного транспорта выглядит логичным, хотя и сложным.