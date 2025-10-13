Городовой / Общество / Ленинградский рассольник от шефа: классический рецепт в современной вариации
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Руссо император, облико морале: каким французские пажи запомнили Петра I Общество
Самые грязные экотропы Петербурга: на них прогулка превращается в квест по выживанию Общество
В Петербурге сменился лидер среди детских имен: Святославы уже не в моде Общество
Спать с открытым окном или нет: кому свежий воздух во сне идет на пользу, а кому — во вред Общество
Наш русский Хэллоуин: западный праздник в России ругают, хотя сами веками праздновали его аналог Общество
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Ленинградский рассольник от шефа: классический рецепт в современной вариации

Опубликовано: 13 октября 2025 10:30
рассольник
Ленинградский рассольник от шефа: классический рецепт в современной вариации
Фото: Городовой.ру

Такие подают в ресторанах.

Шеф-повар Павел Шолохов ранее объяснил «Городовому», почему настоящий рассольник варят с говяжьими почками и перловкой, и поделился пошаговым рецептом блюда, которое называют «супом с характером».

Рецепт от Павла Шолохова:

  • вода — 3,5 л;
  • почки говяжьи — 400 г;
  • перловая крупа или полба — 100 г;
  • картофель — 300 г;
  • лук репчатый — 150 г;
  • морковь — 200 г;
  • солёный огурец — 200 г;
  • томатная паста — 40 г (по желанию);
  • масло подсолнечное ароматное — 50 г;
  • огуречный рассол, лавровый лист, соль, перец, сахар — по вкусу.

Почки зачищают и замачивают на пару часов, затем трижды заливают свежей водой и отваривают, чтобы убрать запах. После этого варят на чистой воде. Лук и морковь нарезают кубиком и жарят на подсолнечном масле, при желании добавляют томатную пасту.

Картофель режут крупно, добавляют к почкам. Солёные огурцы нарезают кубиком, тушат двадцать минут в рассоле до мягкости и вместе с овощами перекладывают в бульон. В конце добавляют отваренную перловку или полбу. Подают со сметаной и свежей зеленью.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще