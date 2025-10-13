Ленинградский рассольник от шефа: классический рецепт в современной вариации

Шеф-повар Павел Шолохов ранее объяснил «Городовому», почему настоящий рассольник варят с говяжьими почками и перловкой, и поделился пошаговым рецептом блюда, которое называют «супом с характером».
Рецепт от Павла Шолохова:
- вода — 3,5 л;
- почки говяжьи — 400 г;
- перловая крупа или полба — 100 г;
- картофель — 300 г;
- лук репчатый — 150 г;
- морковь — 200 г;
- солёный огурец — 200 г;
- томатная паста — 40 г (по желанию);
- масло подсолнечное ароматное — 50 г;
- огуречный рассол, лавровый лист, соль, перец, сахар — по вкусу.
Почки зачищают и замачивают на пару часов, затем трижды заливают свежей водой и отваривают, чтобы убрать запах. После этого варят на чистой воде. Лук и морковь нарезают кубиком и жарят на подсолнечном масле, при желании добавляют томатную пасту.
Картофель режут крупно, добавляют к почкам. Солёные огурцы нарезают кубиком, тушат двадцать минут в рассоле до мягкости и вместе с овощами перекладывают в бульон. В конце добавляют отваренную перловку или полбу. Подают со сметаной и свежей зеленью.