Демографический кризис или нет? Зумеры массово теряют интерес к сексу

Опубликовано: 12 октября 2025 13:30
Фото: Городовой.ру

Ясно одно: молодое поколение точно испортил интернет.

Современные психологи всё чаще говорят о том, что поколение зумеров теряет интерес к сексу. Среди причин называют стресс, низкую стрессоустойчивость и новые ценности — например, идею, что одиночество и самодостаточность не хуже семьи.

«Городовой» попросил объяснить, к чему это может привести, демографа, старшего научного сотрудника Института проблем региональной экономики РАН Наталию Евгеньевну Чистякову.

«Есть чисто технические средства, которые позволяют избежать зачатия. Поэтому рассматривать снижение интереса к сексу как угрозу демографии неправильно. Надо изучать не ориентацию и не сексуальные установки, а репродуктивное поведение — планируют ли молодые люди рождение детей и в каком возрасте», — отметила Чистякова.

По её словам, сексуальные, брачные и репродуктивные модели давно разошлись. Если раньше они совпадали — семья, брак, дети, — то теперь у каждого из этих явлений своя логика.

«Важно не то, сколько молодёжь говорит о сексе, а то, какие у неё установки на рождение детей», — подчеркнула эксперт.

Таким образом, новая культура поведения зумеров отражает не демографическую угрозу, а смену социального уклада. Люди просто перестали считать любовь и семью единственным способом реализовать себя.

Игорь Мустафин Федор Никонов
