Демографический кризис или нет? Зумеры массово теряют интерес к сексу

Современные психологи всё чаще говорят о том, что поколение зумеров теряет интерес к сексу. Среди причин называют стресс, низкую стрессоустойчивость и новые ценности — например, идею, что одиночество и самодостаточность не хуже семьи.
«Городовой» попросил объяснить, к чему это может привести, демографа, старшего научного сотрудника Института проблем региональной экономики РАН Наталию Евгеньевну Чистякову.
«Есть чисто технические средства, которые позволяют избежать зачатия. Поэтому рассматривать снижение интереса к сексу как угрозу демографии неправильно. Надо изучать не ориентацию и не сексуальные установки, а репродуктивное поведение — планируют ли молодые люди рождение детей и в каком возрасте», — отметила Чистякова.
По её словам, сексуальные, брачные и репродуктивные модели давно разошлись. Если раньше они совпадали — семья, брак, дети, — то теперь у каждого из этих явлений своя логика.
«Важно не то, сколько молодёжь говорит о сексе, а то, какие у неё установки на рождение детей», — подчеркнула эксперт.
Таким образом, новая культура поведения зумеров отражает не демографическую угрозу, а смену социального уклада. Люди просто перестали считать любовь и семью единственным способом реализовать себя.