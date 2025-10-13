Спать с открытым окном или нет: кому свежий воздух во сне идет на пользу, а кому — во вред

С наступлением осени Петербург снова разделился на два лагеря: одни не могут уснуть без свежего воздуха, другие боятся простудиться от малейшего сквозняка. Врачи тоже не пришли к единому мнению — полезен ли сон при открытом окне, когда за бортом уже не август.

Невролог Сергей Длин в беседе с 5 каналом заявил: проветривать спальню перед сном нужно, но спать при температуре ниже +18 °C — уже вред. По его словам, «комфортный диапазон для сна — от +18 до +22 градусов».

При более низкой температуре организм тратит энергию на обогрев, а не на восстановление, что чревато утренней разбитостью, болями в мышцах и воспалениями вроде миозита.

Кардиологи из Гарвардской школы медицины напоминают: холод заставляет сосуды сужаться, а сердце работать активнее. Для людей с гипертонией или аритмией ночная прохлада может закончиться скачком давления или приступом. Особенно опасно, когда окно распахнуто настежь и воздух дует прямо на кровать.

А иммунологи из Университета Кардиффа предупреждают — переохлаждение снижает активность иммунных клеток почти на треть. Если под утро вы просыпаетесь с першением в горле и заложенным носом, виноват не вирус, а поток холодного воздуха, бьющий по спине, передает RTVi.

Тем не менее, Финский институт здоровья (THL) отмечает: при умеренной температуре и низкой влажности сон с открытым окном улучшает циркуляцию воздуха и качество сна. Главное — не путать прохладу со сквозняком.

Вывод прост: свежий воздух действительно лечит, но в Петербурге он быстро превращается в ледяной. Проветривайте спальню 15 минут, закрывайте окна перед сном — и оставьте романтику ночного ветра до весны.