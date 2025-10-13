Городовой / Общество / Неравенство на Руси было даже среди животных: узнали, что позволялось котам, но запрещалось кошкам
Неравенство на Руси было даже среди животных: узнали, что позволялось котам, но запрещалось кошкам

Опубликовано: 13 октября 2025 11:00
кошка
Фото: Городовой.ру

Сейчас звучит комично, но больно даже думать, сколько мохнатых получили тумаки.

Сегодня трудно представить дом без мурлыкающего хвостатого, но тысячу лет назад всё было иначе. В Древней Руси кошки были редкостью, почти мифом, а их цена — баснословной: за одну красавицу просили три гривны серебром, что приравнивалось к трём коровам или целому стаду овец.

Такой роскошью могли похвастаться лишь князья и бояре, а в народе пушистое создание считалось скорее чудом, чем животным.

Любопытно, что отношение к кошкам и котам было разным. Самцам, которых называли «котами», позволялось входить в православные храмы — ведь они считались охранниками святых припасов, защитниками от мышей и крыс.

На некоторых древних храмах Владимирской и Суздальской земли до сих пор можно заметить крошечные лазейки у ворот — «кошачьи двери», созданные именно для них.

А вот кошек, то есть самок, в храм не пускали. В народе верили, что они связаны с нечистой силой — слишком независимы, слишком ночные, слишком загадочные. Разумеется, из-за предрассудков любая кошка возле храма могла получить сапогом по ребрам.

Отголоски старых языческих поверий, где кошка сопровождала бога Велеса, не исчезли и после крещения Руси. Православие приняло котов под защиту, но к кошкам относилось настороженно: им не доверяли, опасались, что принесут «бесовскую силу» в церковь, передает Kulturologia.

Так пушистые звери на века разделились в правах: коты стали священными стражами храмов и амбаров, а кошки — существами, живущими на границе между домом и потусторонним миром. И всё же именно они со временем стали хранительницами очага, символом уюта и предвестницами добра — теми самыми, без которых «дом сирота».

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
