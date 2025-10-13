Неравенство на Руси было даже среди животных: узнали, что позволялось котам, но запрещалось кошкам

Новости по теме

«Котя, котя, продай дитя»: как купцы Карелии превращали детей в товар для Петербурга

Кошки на Руси были не фаворе, а к этой рептилии — со всей нежностью: так и зародилась традиция поить Домового молоком

Буква «ё», снесенный храм и медали за оборону: все, что произошло 11 октября в истории Петербурга

«Крысолов с историей»: почему петербургского эрмитажного кота нельзя просто так забрать домой

Как заброшенная Успенская церковь на Васильевском острове превратилась в каток и спортивный зал — история возвращения к храму

