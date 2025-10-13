«Серенький "бесперспективничок"»: почему Куценко покинул Петербург при первой возможности

Артист умчал в Москву на всех порах, отменив собственный день рождения.

Осень в Петербурге, как известно, легко может стать полноценным актёром любого проекта — особенно если это нуар. Именно это и произошло на съёмках сериала «1703», где Гоша Куценко играл матёрого следака, расследующего запутанные дела под песни Татьяны Булановой.

В интервью «Петербургскому дневнику» артист признавался, что за три месяца работы в Северной столице ощутил на себе всю мощь местной атмосферы — вместе с дождями, ночными съёмками и философским настроением Невы.

Настолько, что вместо празднования дня рождения в 2021 просто собрал вещи и уехал «спать в Москву».

«Накрыл питерский серенький "бесперспективничок". Я еду в Москву спать в свой ДР», — говорил Куценко, отметив, что на съёмках сериал «всячески издевается над образом хрестоматийного мента» и превращает привычный криминальный сюжет в фантасмагорическую чёрную комедию.

По словам сценариста Дениса Артамонова, для съёмок было важно сохранить «петербургский нуар»: город в «1703» — это отдельный персонаж, хранящий свои легенды, тайны и тоску по свету. Видимо, даже слишком убедительный — если сам актёр почувствовал на себе, что такое настоящая петербургская депрессия.