Наш русский Хэллоуин: западный праздник в России ругают, хотя сами веками праздновали его аналог

Пока по миру бегают ведьмы и тыквенные головы, у славян был свой Хэллоуин - Велесова ночь. Отмечали её в ту же дату, с 31 октября на 1 ноября, задолго до появления христианства.

Это была ночь духов, гаданий и древних богов, когда грань между мирами становилась тонкой, а Велес покровитель мудрости, знаний и загробного мира спускался к людям.

Ночь, когда оживают предки

Славяне верили: в эту ночь души умерших приходят в гости к живым. На дворах зажигали костры - не ради веселья, а чтобы освещать путь предкам и отпугнуть злых духов. У порогов и окон клали ветви рябины, символ защиты. В одиночку ночью по улице не ходили, можно было встретить не человека, а переодетого лесного духа.

Гадания и заговоры

В отличие от европейского Самайна, где гадания считались опасными, на Руси они были главным действом. Девушки просили Велеса открыть судьбу, узнать имя суженого, проверить верность мужа. Под подушку клали яблоко или записку с желанием, а утром по сну или вкусу гадали на будущее. Чем слаще яблоко, тем спокойнее жизнь.

Чем Велесова ночь отличалась от Хэллоуина

Если на Западе праздник со временем стал карнавалом страха и тыкв, то славянская ночь имела сакральный смысл. Это был вечер памяти, когда люди благодарили предков, просили защиты и мудрости. В ней было меньше ужаса и больше уважения к невидимому, отмечает КП.

Сегодня Велесову ночь вспоминают как часть забытых традиций - славянский ответ западному Хэллоуину, только без масок, но с огнём, гаданиями и старинной магией предков.