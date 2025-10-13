В Петербурге сменился лидер среди детских имен: Святославы уже не в моде

В Петербурге теперь есть своя Ассоль — девочка с именем из «Алых парусов» стала одним из самых редких новорожденных начала года. Но на этом фантазия родителей не закончилась: список необычных имён, составленный городским Комитетом по делам ЗАГС, выглядит как смесь древнерусского эпоса, модных сериалов и поэзии.

«Ассоль» и «Весна»: девичьи имена с характером

В числе самых редких — Ассоль и Весна. Первая явно навеяна романтикой повести Грина, вторая — отражает надежду на обновление и мягкость начала года. Рядом с ними в списке встречаются Изабелла, Аливия, Арсения и даже Каталина — испанская версия привычной Екатерины.

Любопытно, что старинные имена возвращаются в моду: среди новорожденных петербурженок появились Прасковья, Анисия, Галина и Алла — имена, которые звучали в семьях наших бабушек. Но теперь именно они считаются редкостью.

Самое неожиданное открытие — Соня. Не София и не Софья, а именно ласкательная форма, официально внесённая в свидетельство о рождении.

«Даромир», «Пересвет» и «Томас»: мальчики с историей

У мальчиков тенденция та же — возвращение к истокам. Среди новорожденных встречаются Даромир, Радомир, Пересвет, Митрофан, Трофим, Севастьян, Гавриил и Лаврентий. А вот популярные ранее Святославы уже не в моде.

Впрочем, в списке есть и интернациональные исключения — Альберт, Соломон, Леван и Томас. Последнее имя стало самым редким среди мальчиков в начале 2025 года, передавал КП.

А кто в лидерах?

Самыми популярными именами по-прежнему остаются классика: Анна, София, Мария, Ева и Василиса — у девочек; Михаил, Александр, Максим, Иван и Марк — у мальчиков. При этом в конце 2024 года ситуация была иной: имя Иван вообще не входило в пятёрку, уступая место Льву, а у девочек на первом месте стояла Софья.

Похоже, петербуржцы всё чаще ищут баланс между традицией и оригинальностью — кто-то тянется к корням, а кто-то к поэтическим ассоциациям. В итоге Ассоль и Томас теперь будут сидеть за одной партой — символично для города, где романтика и странности всегда ходят рядом.