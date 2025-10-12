В России начали продавать алкоголь через Max: можно ли будет заказывать спиртное на дом?

Сейчас курьеры подобные заказы не возят. По крайней мере, официально.

«Магнит» первым в стране решился на эксперимент: теперь алкоголь можно купить без паспорта. Достаточно открыть приложение Max, где встроена система цифрового ID, связанная с «Госуслугами». На кассе самообслуживания покупатель показывает QR-код — и получает своё вино или пиво без участия кассира.

QR-код живёт всего 30 секунд, каждый раз обновляется и защищён Face ID или отпечатком пальца. Сфотографировать его нельзя — экран просто погаснет. Разработчики уверяют, что всё безопасно: цифровой документ существует только на устройстве владельца, не хранится на серверах и не может быть скопирован.

Система уже проходит тесты, и если эксперимент сработает, Россия впервые получит полностью цифровую схему подтверждения возраста — без бумаг, без бюрократии и без продавца, который смотрит в паспорт.

«Городовой» поинтересовался, возможно ли пойти дальше — например, покупать спиртное онлайн и просто показывать курьеру тот же код. Ответ дал Дмитрий Чумаков, генеральный директор агентства Vector Market Research:

«Чтобы мессенджер использовался для заказа спиртного онлайн, курьеры должны быть снабжены устройствами для считывания информации, которую предоставляет Max. Поскольку код обновляется каждые 30 секунд, а сфотографировать его нельзя, маловероятно, что им смогут воспользоваться несовершеннолетние. Идея подтверждения возраста без бумажных документов актуальна и точно будет востребована среди пользователей».

Если это случится, бумажный паспорт уйдёт в прошлое. Россия будет покупать алкоголь так же, как музыку — в одно касание.