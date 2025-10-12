Бродить, гнить, плесневеть: ученые предупреждают об осенних продуктах-убийцах

Некоторые сезонные продукты могут скрывать смертельную опасность.
Главными «врагами» признаны грибы — ежегодно Роспотребнадзор фиксирует множество случаев их отравления.
Переспелые яблоки способны выделять метанол и этанол, капуста при неправильном хранении превращает нитраты в нитриты.
Орехи нового урожая, хранившиеся во влажности, покрываются плесенью, а ягоды у дорог накапливают тяжелые металлы и выхлопные газы.
Как пишут "Известия", домашние соленья грозят спорами ботулизма.
Тыква с плесенью, гнилые груши, лук и чеснок с грибковыми спорами, а также незрелая хурма с опасными пищевыми волокнами — все это требует осторожности при употреблении.