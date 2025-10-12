Городовой / Общество / Бродить, гнить, плесневеть: ученые предупреждают об осенних продуктах-убийцах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Если б было море... чая: что такое пьяный пуэр и может ли он стать заменой спиртному? Общество
Иммунитет нельзя «пропить» — его нужно зарабатывать: доктор Мясников о профилактике ОРВИ и гриппа Общество
Тельцам лучше беречь накопления, а Водолеев ждет ветер перемен: нейро-гороскоп от ИИ на 13-19 октября Общество
Украсть за 7 минут, сбежать из автозака: истории двух идеальных петербургских «глухарей» Общество
Послушал звезды или красивый миф? Помогал ли астролог Петру I при основании Петербурга Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Бродить, гнить, плесневеть: ученые предупреждают об осенних продуктах-убийцах

Опубликовано: 12 октября 2025 20:00
опасные осенние продукты
Бродить, гнить, плесневеть: ученые предупреждают об осенних продуктах-убийцах
globallookpress/Petrov Sergey

Ученые составили список из десяти продуктов, употребление которых может привести к фатальным последствиям.

Некоторые сезонные продукты могут скрывать смертельную опасность.

Главными «врагами» признаны грибы — ежегодно Роспотребнадзор фиксирует множество случаев их отравления.

Переспелые яблоки способны выделять метанол и этанол, капуста при неправильном хранении превращает нитраты в нитриты.

Орехи нового урожая, хранившиеся во влажности, покрываются плесенью, а ягоды у дорог накапливают тяжелые металлы и выхлопные газы.

Как пишут "Известия", домашние соленья грозят спорами ботулизма.

Тыква с плесенью, гнилые груши, лук и чеснок с грибковыми спорами, а также незрелая хурма с опасными пищевыми волокнами — все это требует осторожности при употреблении.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».