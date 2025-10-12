Городовой / Общество / Украсть за 7 минут, сбежать из автозака: истории двух идеальных петербургских «глухарей»
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Послушал звезды или красивый миф? Помогал ли астролог Петру I при основании Петербурга Общество
Эрмитаж для Весов, а Невский для Львов: лучшие места жизни на астрологической карте Петербурга Общество
Если шалит геолокация: как не потеряться в дороге без интернета (актуальный гайд) Общество
Вовсе не отшельница: Агафья Лыкова уже давно не одинока Общество
С макарошками? Нет, с пюрешкой: чем кормят в столовой на Невском заводе Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Работа
Категории
Общество Спорт

Украсть за 7 минут, сбежать из автозака: истории двух идеальных петербургских «глухарей»

Опубликовано: 12 октября 2025 18:00
побег
Украсть за 7 минут, сбежать из автозака: истории двух идеальных петербургских «глухарей»
Фото: Городовой.ру

История поражает по сей день.

Первое дело до сих пор называют самым культурным преступлением Петербурга. Без стрельбы, без крови — чистая точность и хладнокровие. 11 января, первый рабочий день после праздников, в Промсвязьбанк на площади Победы вошёл мужчина с аккуратным портфелем.

Ограбить и раствориться

Он представился клиентом, как обычно прошёл в хранилище, а там связал сотрудницу и открыл дверь своим подельникам. Всего семь минут — и 134 ячейки были вскрыты старой доброй фомкой.

Миллиард рублей наличными и украшения исчезли вместе с двумя внедорожниками, стоявшими за углом. Сотрудники банка за перегородкой даже не заметили, что происходит. Паспорт «Николая» оказался поддельным, и настоящего владельца этой фамилии давно не существует. Никого не поймали до сих пор. Всё выглядело как кино, только без титров и финала.

Сбежать за 7 секунд: побег хромого арестанта на светофоре

Эта история будто написана для комедии. Из автозака, стоящего на светофоре, сбежал заключённый Андрей Байдюк — хромой, с больным коленом, но невероятно ловкий. Пока конвой сидел в кабине, он спокойно открыл внутреннюю дверцу, выбил наружную ногой и шагнул прямо на проезжую часть, передавал КП.

Сбежал — и растворился в толпе. Камеры зафиксировали, что всё заняло не больше семи секунд. Конвоиров потом проверяли на халатность и даже на пособничество, но ничего не доказали.

Байдюк считался участником банды бывших военных, которые врывались в банки через потолки и подвалы, но ни к убийствам, ни к насилию их дела не имели отношения. С тех пор след простыл — и это, пожалуй, самый тихий побег в истории Петербурга.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще