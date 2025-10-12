Украсть за 7 минут, сбежать из автозака: истории двух идеальных петербургских «глухарей»

Первое дело до сих пор называют самым культурным преступлением Петербурга. Без стрельбы, без крови — чистая точность и хладнокровие. 11 января, первый рабочий день после праздников, в Промсвязьбанк на площади Победы вошёл мужчина с аккуратным портфелем.

Ограбить и раствориться

Он представился клиентом, как обычно прошёл в хранилище, а там связал сотрудницу и открыл дверь своим подельникам. Всего семь минут — и 134 ячейки были вскрыты старой доброй фомкой.

Миллиард рублей наличными и украшения исчезли вместе с двумя внедорожниками, стоявшими за углом. Сотрудники банка за перегородкой даже не заметили, что происходит. Паспорт «Николая» оказался поддельным, и настоящего владельца этой фамилии давно не существует. Никого не поймали до сих пор. Всё выглядело как кино, только без титров и финала.

Сбежать за 7 секунд: побег хромого арестанта на светофоре

Эта история будто написана для комедии. Из автозака, стоящего на светофоре, сбежал заключённый Андрей Байдюк — хромой, с больным коленом, но невероятно ловкий. Пока конвой сидел в кабине, он спокойно открыл внутреннюю дверцу, выбил наружную ногой и шагнул прямо на проезжую часть, передавал КП.

Сбежал — и растворился в толпе. Камеры зафиксировали, что всё заняло не больше семи секунд. Конвоиров потом проверяли на халатность и даже на пособничество, но ничего не доказали.

Байдюк считался участником банды бывших военных, которые врывались в банки через потолки и подвалы, но ни к убийствам, ни к насилию их дела не имели отношения. С тех пор след простыл — и это, пожалуй, самый тихий побег в истории Петербурга.