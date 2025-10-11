Главный бич Петербурга: как город борется с туберкулезом в 2025-м году

«Городовой» спросил у терапевта и кардиолога Юлии Маршинцевой, какие методы борьбы с туберкулёзом сегодня применяются в Петербурге и есть ли новые подходы к лечению этого заболевания.

По словам специалиста, что хотя Петербург и был одним из тех городов, что страдал от туберкулеза сильнее прочих, современные схемы терапии едины для всей России и соответствуют международным стандартам.

«Что касается современного лечения, я бы, наверное, не стала выделять, что это именно в Петербурге. На самом деле, схемы лечения разработаны, более того, они считаются международными, поэтому, конечно, не только в Петербурге, но и в других городах России, естественно, идут по этим схемам сто процентов», — объяснила Маршинцева.

Основу лечения составляют противотуберкулёзные препараты — это антибиотики первой линии.

«Как правило, первую линию включают пять антибиотиков. Они достаточно известны — это изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол и стрептомицин. Эти препараты применяют во всём мире для того, чтобы если человек заразился, лечиться. Сейчас, на данный момент, туберкулёз излечим совершенно», — подчеркнула врач.

По её словам, важно учитывать, что существуют разные формы заболевания: бывают штаммы, устойчивые к лекарствам, и в таких случаях применяются препараты второй линии.

Также значимую роль в профилактике играет вакцинация:

«Наша вакцина BCG считается эффективной — она не на 100% убережёт нас от заражения туберкулёзом, но в 80% случаев точно. Или даже если человек заразится, то он не будет болеть в тяжёлой форме, просто примет эту бактерию и всё».

Маршинцева добавила, что благодаря современным методам диагностики и антибиотикотерапии туберкулёз в Петербурге контролируется и успешно лечится, а уровень доступности медицинской помощи по этому направлению остаётся высоким.