Городовой / Общество / Главный бич Петербурга: как город борется с туберкулезом в 2025-м году
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перловка, почки и никакой спешки: чем петербургский рассольник отличается от других вариаций супа Общество
«Это новый Сочи»: петербуржцам планировать Новый Год в Дагестане, называем причины Общество
«Что у вас там с паспортом»: почему россиян разворачивают на границе с Китаем Общество
Не стереть ни войной, ни временем: под Калининградом остался подземный Кенигсберг Общество
Возврат маткапитала в СФР: когда потребуется переслать деньги обратно, расписываем подробности Общество
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

Главный бич Петербурга: как город борется с туберкулезом в 2025-м году

Опубликовано: 11 октября 2025 23:00
лечение
Главный бич Петербурга: как город борется с туберкулезом в 2025-м году
Фото: Городовой.ру

Врач рассказала о современных схемах лечения и вакцинации.

«Городовой» спросил у терапевта и кардиолога Юлии Маршинцевой, какие методы борьбы с туберкулёзом сегодня применяются в Петербурге и есть ли новые подходы к лечению этого заболевания.

По словам специалиста, что хотя Петербург и был одним из тех городов, что страдал от туберкулеза сильнее прочих, современные схемы терапии едины для всей России и соответствуют международным стандартам.

«Что касается современного лечения, я бы, наверное, не стала выделять, что это именно в Петербурге. На самом деле, схемы лечения разработаны, более того, они считаются международными, поэтому, конечно, не только в Петербурге, но и в других городах России, естественно, идут по этим схемам сто процентов», — объяснила Маршинцева.

Основу лечения составляют противотуберкулёзные препараты — это антибиотики первой линии.

«Как правило, первую линию включают пять антибиотиков. Они достаточно известны — это изониазид, рифампицин, пиразинамид, этамбутол и стрептомицин. Эти препараты применяют во всём мире для того, чтобы если человек заразился, лечиться. Сейчас, на данный момент, туберкулёз излечим совершенно», — подчеркнула врач.

По её словам, важно учитывать, что существуют разные формы заболевания: бывают штаммы, устойчивые к лекарствам, и в таких случаях применяются препараты второй линии.

Также значимую роль в профилактике играет вакцинация:

«Наша вакцина BCG считается эффективной — она не на 100% убережёт нас от заражения туберкулёзом, но в 80% случаев точно. Или даже если человек заразится, то он не будет болеть в тяжёлой форме, просто примет эту бактерию и всё».

Маршинцева добавила, что благодаря современным методам диагностики и антибиотикотерапии туберкулёз в Петербурге контролируется и успешно лечится, а уровень доступности медицинской помощи по этому направлению остаётся высоким.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».