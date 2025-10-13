Городовой / Общество / Асцендент в Раке уже пару веков: когда гороскопы появились в России
Асцендент в Раке уже пару веков: когда гороскопы появились в России

Опубликовано: 13 октября 2025 09:00
астрология
Фото: Городовой.ру

В известном нам виде, ведь ворожили и гадали по звездам испокон веков.

Гороскопы — это не просто развлечение, а культурный феномен, который прошёл в России путь от салонного курьёза до ежедневного ритуала.

Первые зодиакальные публикации появились в конце XIX века, когда Россия открылась западной культуре. Газеты писали о звёздах и судьбах, а столичная интеллигенция обсуждала совместимость Львов и Дев с тем же пылом, с каким спорили о Чехове и Толстом. Простому народу тогда было не до звёзд — выживание требовало больше хлеба, чем астрологии.

Во времена СССР гороскопы пережили второе рождение. Религию запретили, а верить всё равно хотелось. Тогда зодиак стал «легальной мистикой»: под видом безобидных предсказаний люди искали ответы, которых не могли получить ни в церкви, ни в газетах.

Среди студентов и интеллигенции это было тайное хобби — способ мечтать и намекать о действительности между строк.

Настоящий астрологический бум грянул в 1990-е. После падения цензуры страна жадно впитывала всё — от магов до экстрасенсов. На страницах газет соседствовали прогнозы Нострадамуса и реклама «любовных гороскопов», отмечает Дзен-канал «Тупик истории».

С приходом интернета гороскопы окончательно закрепились в повседневности. Теперь прогнозы публикуются на каждом сайте, а приложения уведомляют о «благоприятных днях» быстрее, чем банковские сервисы.

Сегодня почти половина россиян доверяет астрологическим советам. Для одних это игра, для других — способ навести порядок в хаосе. И пусть наука скептически пожимает плечами, но зодиак по-прежнему влияет на миллионы — от рассудительных Водолеев до упрямых Тельцов.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
