Один из первых лифтов и крыша без снега: технологические тайны Дома Зингера

Красота здания сочеталась с технологиями, опередившими своё время на десятилетия.

Здание компании Singer, построенное в 1904 году, восхищает не только своей красотой, но и инженерными решениями, которые были редкостью для начала XX века.

"Площадь окон витражей около 700 квадратных метров", — поделился с «Городовым» экскурсовод Дмитрий Рыпин.

Такое количество света и воздуха было немыслимо для обычных петербургских доходных домов.

Комфорт внутри

Дом был оборудован промышленными пылесосами и сразу тремя лифтами. "Один из первых лифтов в России, установленных в здании промышленного назначения", — отмечает эксперт.

Для своего времени это было сродни технологической сенсации: сотрудники и посетители получали удобство, которое ещё не стало повседневностью.

Уникальная система крыши

Не менее впечатляющим было инженерное решение фасада. На здании не найти привычных труб.

"Пар использовался для автоматической очистки кровли от снега. Для начала XX века это уникальное решение", — рассказывает Дмитрий Рыпин.

Крыша очищалась горячим паром: снег таял и стекал по медным желобам внутри стен. Система была продумана до мелочей — конденсат не разрушал конструкции благодаря двойной изоляции труб войлоком и асбестом.

Наследие инженерной мысли

Сегодня Дом Зингера воспринимается как архитектурная жемчужина Невского. Но за красотой фасадов скрывается настоящий памятник инженерной мысли начала XX века, где эстетика и технология объединились в одном здании.