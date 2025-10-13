Загадка последнего адреса Распутина: где случилась ночь, изменившая ход истории

На Гороховой улице, 64 сохранилась квартира, где жил Григорий Распутин — человек, ставший самым загадочным персонажем конца Романовой эпохи. Именно отсюда он вышел в ночь своей гибели, чтобы больше никогда не вернуться.

Последний адрес

Квартира № 20 на Гороховой улице была единственным постоянным адресом Распутина в Петербурге. Здесь он принимал гостей — от простых людей до влиятельных вельмож и членов царской семьи.

Здесь же, в декабре 1916 года, его обманом вывели убийцы во главе с Феликсом Юсуповым. В ту ночь стены квартиры стали свидетелями последнего пути хозяина.

Гости и атмосфера

В эти комнаты входили представители всех сословий, и в их многообразии, словно в зеркале, отражалась вся Россия того времени. Квартира притягивала, как и сам Распутин: одни приходили за советом и исцелением, другие — из любопытства или недоверия.

Атмосфера места была насыщена разговорами, спорами и тайнами.

Интерьер и музей

Сегодня квартира превратилась в музей. Она сохранилась почти в подлинном виде: старинная мебель, антиквариат, фотографии и документы. Многие предметы можно рассматривать и даже трогать, что делает посещение особенно живым.

Здесь проходят лекции, встречи и экскурсии, где оживает Петербург начала XX века.