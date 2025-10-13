Октябрь без дождя и потепление: ждать ли в Петербурге снег

Первая декада октября 2025 года в Санкт-Петербурге оказалась одной из самых сухих за всю историю наблюдений. С 1 по 10 октября в городе практически не было осадков.
По словам главного синоптика города Александра Колесова, на главной метеостанции зафиксировано 0,0 мм дождя. Следы осадков наблюдались всего в течение четырёх дней в виде очень слабого дождя.
Такую сухость синоптики отмечают очень редко: последний раз в начале октября не было почти никакого дождя в 2005 году.
Сухость и тепло
Несмотря на отсутствие дождей, температура воздуха не стала рекордной, но была теплее прошлогодней.
Средняя температура за первые десять дней октября составила +8,8 градуса Цельсия, сообщает ДП. Это примерно на градус выше, чем в начале октября 2024 года, который был одним из самых холодных.
Что это значит для горожан?
Такой сухой и относительно тёплый октябрь — достаточно необычная ситуация для Северной столицы. Мало осадков может облегчить жизнь жителям: меньше промокшей обуви и влажных улиц.
В это же время в Подмосковье уже наблюдали первый снег. Поэтому и возник вопрос о том, когда его ждать в Петербурге. На этот вопрос тоже ответил Александр Колесов.
«Осадки на востоке Ленинградской области местами будут и с мокрым снегом.
Но сразу отмечу, много его не будет, это только отдельные первые снежинки, которые можно будет увидеть вечером 14 и ночью 15 октября.
Днем 15 октября уже начнет поступать теплый воздух и 16 октября с новым циклоном с запада к нам придет непродолжительное потепление», — отметил синоптик.
Однако уже к следующим выходным вновь ожидается похолодание.