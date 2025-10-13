Адрес из четырёх слов в Петербурге: где стоит аптека из стихотворения Блока

Блок писал о ней в 1912-м. Петербург хранит её и сегодня.

Почти каждый помнит эти строки:

"Ночь, улица, фонарь, аптека,

Бессмысленный и тусклый свет..."

Но мало кто знает, что та самая аптека из стихотворения Александра Блока стоит в Петербурге до сих пор. И работает.

От Офицерской до Декабристов

Адрес — улица Декабристов, 27, напротив Мариинского театра, на углу с набережной Крюкова канала.

В начале XX века улица называлась Офицерской, и именно здесь находилась аптека провизора Винникова. Александр Блок жил неподалёку и проходил мимо неё почти каждый день. Корней Чуковский позже вспоминал:

"Мимо этой аптеки Александр Александрович проходил и проезжал ежедневно — порой несколько раз."

Исследователи спорили: не могла ли речь идти об аптеке на Крестовском острове? Но большинство сошлось на этой.

Дом с историей

Здание построено в 1870-е архитектором Евграфом Варгиным. Оно пережило и смену названий улиц, и революцию, и войны.

В разные годы здесь жили Фёдор и Игорь Стравинские, дирижёр Эдуард Направник, балерина Тамара Карсавина. Но главное — внизу всё это время оставалась аптека.

Сегодня

Она работает и сейчас. Интерьер обновлён, но дух места бережно сохранён: на стенах — строки Блока, старинные фотографии, даже настоящий фонарь у входа.