Городовой / Город / Адрес из четырёх слов в Петербурге: где стоит аптека из стихотворения Блока
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
«Волшебная платформа 9 ¾» по-петербургски: где в Северной столице находится потайная станция не для маглов Город
Дом с тайным знаком: особняк архитектора Шрётера на Мойке Город
Октябрь без дождя и потепление: ждать ли в Петербурге снег Общество
Он родился летом 1819-го: что предсказали звёзды Исаакиевскому собору Город
«Ваши двери философски скрипят»: как москвичка Кира увидела Петербург глазами «чужого» Город
Теги
Санкт-Петербург Эксклюзив Интересные факты Туризм Здоровье
Категории
Общество Спорт

Адрес из четырёх слов в Петербурге: где стоит аптека из стихотворения Блока

Опубликовано: 13 октября 2025 18:15
Аптека
Адрес из четырёх слов в Петербурге: где стоит аптека из стихотворения Блока
Городовой ру

Блок писал о ней в 1912-м. Петербург хранит её и сегодня.

Почти каждый помнит эти строки:

"Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет..."

Но мало кто знает, что та самая аптека из стихотворения Александра Блока стоит в Петербурге до сих пор. И работает.

От Офицерской до Декабристов

Адрес — улица Декабристов, 27, напротив Мариинского театра, на углу с набережной Крюкова канала.

В начале XX века улица называлась Офицерской, и именно здесь находилась аптека провизора Винникова. Александр Блок жил неподалёку и проходил мимо неё почти каждый день. Корней Чуковский позже вспоминал:

"Мимо этой аптеки Александр Александрович проходил и проезжал ежедневно — порой несколько раз."

Исследователи спорили: не могла ли речь идти об аптеке на Крестовском острове? Но большинство сошлось на этой.

Дом с историей

Здание построено в 1870-е архитектором Евграфом Варгиным. Оно пережило и смену названий улиц, и революцию, и войны.

В разные годы здесь жили Фёдор и Игорь Стравинские, дирижёр Эдуард Направник, балерина Тамара Карсавина. Но главное — внизу всё это время оставалась аптека.

Сегодня

Она работает и сейчас. Интерьер обновлён, но дух места бережно сохранён: на стенах — строки Блока, старинные фотографии, даже настоящий фонарь у входа.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Больше интересных новостей по теме читайте на нашем Дзен-канале «Городовой».