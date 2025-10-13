Городовой / Город / Соло-путешествия: куда едут одинокие туристы на новогодние праздники и почему Петербург конкурирует с Парижем
Соло-путешествия: куда едут одинокие туристы на новогодние праздники и почему Петербург конкурирует с Парижем

Опубликовано: 13 октября 2025 18:30
globallookpress/ Shatokhina Natalia

Топ-3 зимних направлений россиян.

Внутренний туристический рынок отмечает заметное увеличение спроса на Санкт-Петербург.

Бронирования отелей на новогодние праздники поднялись на 72%, благодаря чему город вышел на третью позицию после Москвы (25%) и Казани (8,5%).

Средняя длительность пребывания сократилась до 4,5 дней, тогда как цена за ночь выросла до 8,7 тысячи рублей.

Куда за рубеж?

Как пишет ТАСС, за границей лидером остается Париж с долей 6,3%, хотя популярность города снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом.

Второе место занимает Рим 5,5%. Средняя продолжительность зарубежных поездок составляет около 6,1 дня, а стоимость ночевки достигает 12,8 тысячи рублей.

Автор:
Ксения Пронина
Город
