Соло-путешествия: куда едут одинокие туристы на новогодние праздники и почему Петербург конкурирует с Парижем

Внутренний туристический рынок отмечает заметное увеличение спроса на Санкт-Петербург.
Бронирования отелей на новогодние праздники поднялись на 72%, благодаря чему город вышел на третью позицию после Москвы (25%) и Казани (8,5%).
Средняя длительность пребывания сократилась до 4,5 дней, тогда как цена за ночь выросла до 8,7 тысячи рублей.
Куда за рубеж?
Как пишет ТАСС, за границей лидером остается Париж с долей 6,3%, хотя популярность города снизилась на 15% по сравнению с прошлым годом.
Второе место занимает Рим 5,5%. Средняя продолжительность зарубежных поездок составляет около 6,1 дня, а стоимость ночевки достигает 12,8 тысячи рублей.